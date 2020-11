Con lesionados, Arroceros del Cuautla recibe a Cafetaleros de Chiapas

Cuando parecía que la mala racha había quedado atrás, a los Arroceros del Cuautla les sigue lloviendo sobre mojado.

A su lista de cuatro jugadores lesionados, se suma la de su mejor jugador en el partido del domingo pasado en Jalisco: el arquero Denislon Alvira, quien no ha entrenado en la semana debido a un fuerte golpe que recibió en la rodilla derecha al final del partido ante Cafessa.

El arquero, figura con importantes atajadas, en una salida cuando el juego finalizaba, se llevó un fuerte golpe recibiendo la atención médica en el terreno de juego para continuar. Sin embargo, ya de regreso a Cuautla, la parte lastimada se inflamó prendiendo los focos de alarma.

Denilson tuvo que sacarse un ultrasonido para descartar una lesión mayor. Afortunadamente todo indica que sólo fue un golpe y empezó un proceso de rehabilitación.

“Al regreso ya en el autobús se me complicó el dolor, no podía ni caminar, afortunadamente con los tratamiento de los fisioterepeutas estoy mejorando, no podría ni amarrarme las agujetas; he mejorado poco a poco y espero estar listo para el duelo del domingo que será muy importante ante el líder”, comentó el arquero de 21 años recién cumplidos.

El elemento jugó sus primeros 90 minutos con la playera arrocera después de llegar al equipo desde la segunda vuelta del torneo anterior que no se concluyó por la pandemia.

Otro que tampoco ha trabajado al parejo es el titular de la posición Aldair Valle, por lo que el técnico Guillermo Gómez tendría que echar mano de su tercer arquero en caso de no recuperar a ambos elementos.

Además, en ese hospital arrocero, hay otros jugadores que tampoco están contemplados como el volante Juan Pérez “El Borrego”, lesionado desde el juego contra Pioneros de Cancún hace dos semanas, por lo que el equipo aún no está definido para recibir el domingo al líder Cafetaleros de Chiapas.

Al respecto el argentino Guillermo Gómez afirma que jugarán los elementos que mejor trabajen en la semana, por lo que nadie tiene el puesto asegurado.

“La idea será repetir cuadro, pero esperaremos en este cierre de semana para decidirnos por el once del domingo ante otro rival que será complicado; nos han tocado dos rivales muy duros a mi llegada, el primero ya lo pasamos en Jalisco y ahora viene el líder, vamos a jugarles con lo mejor que tenemos”, comentó.