Club ALF de Jojutla sigue trabajando con sus atletas calificados

Los integrantes del Club ALF de Atletismo de la ciudad “Arrocera” de Jojutla, sigue con su plan de trabajo después de su reciente organización del evento deportivo en la colonia Zapata de esta ciudad, ya que solamente se hicieron las pruebas de pista y campo que era lo más interesante porque es a donde sus atletas van a ir a competir en el Macroregional que se realizará en Tlaxcala.

El profesor Alfredo Ocampo Guadarrama, quien se encuentra satisfecho de lo realizado en las pasadas eliminatorias estatales donde pudo acomodar a través de los tiempos a varios atletas en diferentes pruebas, sigue trabajando fuerte de cara a los próximos juegos.

“Bueno, gracias a Dios seguimos trabajando con los cinco atletas clasificados en diferentes pruebas, ellos son adolescentes jóvenes que se han puesto a entrenar muy seriamente y con mucha disciplina han logrado llegar hasta aquí, no se detienen para nada porque cada día quieren superarse y tratando cada vez de mejorar en sus tiempos y distancias, quiero dar las gracias a los padres de cada uno de ellos por la facilidades y el apoyo que le dan a sus hijos, esto es muy importante en el desempeño de ellos".

Los atletas calificados son Valeria Núñez Maldonado quien es categoría Sub-16 en Heptatlón hizo en la prueba de salto de longitud 3.40 m. Aleida Sofía Santoyo Valentín en categoría Sub-16 hizo 6.50,

En la prueba de salto de longitud el atleta Carlos Isaac Román Casillas en categoría Sub-16 hizo 3.00 metros, Marissa Maldonado Talavera con 4.64, Iván Pérez Campos con 4.41, Hugo Cortés Levero con 5.60, en la Sub-23 Leobardo Armenta López con 5.26, Alexander López Sánchez con 4.82 metros, en la Sub-23 Juan Luis Arellano Díaz con 10.35.

En lanzamiento de Jabalina, el atleta Hugo Yamil Cortés Levaro en categoría Sub-20 sigue entrenando, todos los demás atletas en la prueba de salto de Longitud siguen practicando y mejorando, el atleta Leobardo Armenta López en categoría Sub-23 en la prueba de pista en 100 metros y en salto de Longitud.

“Bueno, ahora solo queda seguir entrenando, ya no podemos parar porque el tiempo se viene encima, y como dije hace poco si no entrenas no mejoras, la finalidad es mantener y mejorar los tiempos y las distancias establecidas por ellos mismos que tienen cada uno de los atletas, por lo que tenemos que entrenar mucho y solo así vamos a mejorar y más cuando en la siguiente etapa se viene la competencia más fuerte, estamos entrenando toda la semana, en la pista de la unidad deportiva “Niños Héroes”, martes, jueves y sábado nos vamos al cerro del Higuerón y aunque esto no es siempre pero hemos estado varias semanas y esto nos está dando muchos resultados”.

¿El evento es la última semana de abril?

“Bueno, vamos a Tlaxcala del 26 al 30 de abril, ahí estarán la Sub 16 con tres de los atletas clasificados como son Valeria Núñez Maldonado en la prueba de Heptatlon, la atleta Sofía Santoyo Valentín en la prueba de Impulso de bala, Carlos Isaac Román Casillas en lanzamiento de Jabalina".

La Sub 20 Hugo Yamil Cortés Levaro en la prueba de Salto de longitud y en la Sub 23 Leobardo Armenta López en la prueba de los 100 metros planos y en salto de Longitud, seguimos trabajando y esperamos que mejoren mucho para seguir clasificando en la siguiente etapa, este Club ALF siempre se ha dedicado a sacar atletas medallistas a los planos estatales y nacionales, siempre nos hemos dedicado a los niños y jóvenes”, concluyó.