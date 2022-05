Club ALF de Atletismo promueve los valores y las habilidades

El entrenador deportivo del Club ALF de Atletismo de Jojutla Alfredo Ocampo Guadarrama, quien es experto en Informática, sigue luchando y tratando de mejorar distancias y tiempos de los atletas .

Señala que es sufrido ser entrenador pero que es mejor que cualquier profesión, me inicie porque un día pusieron en mi camino a un grupo de niños con deseos de ser alguien en la vida. El entrenador no trabaja en empresa, si no que en un espacio donde se promueven los valores y habilidades de niños jóvenes y adultos, donde no soy jefe pero los niños lo ven como un líder, no soy sicológo pero hago que crean en si mismos y logren grandes hazañas, un entrenador no es doctor pero curan con sus manos las lesiones, tristezas y temores, a un entrenador no le pagan miles pero se ganan millones de sonrisas y abrazos, muchas veces los padres ven su tv o duermen, y el entrenador planifica para que sus hijos tengan el mejor entrenamiento toda la semana, no se es un arquitecto para construir edificios, pero se trabaja para construir sus sueños, valores y un futuro.

Señala el entrenador Ocampo Guadarrama; No recibimos ningún tipo de apoyo económico ni material, solo la aportación en 2003 de 8 pesos y ahora 2022 de 15 pesos la clase, para los atletas tienen una edad en la que se acaba el deporte, es a nivel bachillerato y definitivo en la etapa Universitaria que abandonan por falta de apoyo, y lo que pudiera destacar en un futuro queda perdido.

Agrega que, está muy agradecido siempre por el apoyo de la iniciativa privada con el Ing. Jose Luis Huerta Romero Premio Estatal del Deporte que muchas veces le apoyó con material deportivo para los atletas.

El entrenador narra como fueron sus inicios y como nació el Club ALF de Atletismo:

"Allá por el 2001 los inicios fueron entrenando y apoyando a los amigos que corrían conmigo. Nacio la 1ra. Carrera del Día del Niño con categorías infantiles, juveniles y libres que corrieron 1 milla.

En el 2002 me inscribo en los cursos del SICCED y empezamos a entrenar a un grupo de secundaria y bachillerato con miras al estatal del 2003.

Asistimos a nuestro primer selectivo estatal con 7 atletas, logrando clasificar a la etapa regional a celebrarse en Acapulco a los hermanos Rubén Campos y Gloria Campos.

Ese mismo año por haberse quedado sin entrenador de atletismo, Irving Pérez mi vecinito y conocido me pide si puedo entrenarlo para sacar su compromiso de Olimpíada Nacional, después de explicarle mi forma de entrenamiento, decidimos trabajar en conjunto para sacar su compromiso por aproximadamente 3 meses.

Llega el 2004 al club siendo estudiante de secundaria, Antonio Herrera Ortiz recomendado por el amigo corredor Jothan. En Abril en la 4* Carrera del Dia del Niño, ponemos nombre al club, y se llama desde entonces Club ALF Jojutla por ALF el extraterrestre, ya que en ese tiempo tenia un grupo de atletas infantiles.

- En el 2005 reaparecemos en el estatal y tenemos una destacada actuación por parte de "TOÑITO" Antonio Herrera que ganó los 3,000 m y 1,500 m y 3 lugar en 800 metros, ganando con esto su lugar para representar a Morelos en la etapa regional. Ese año recibimos un reconocimiento por el ayuntamiento de Tlaquiltenango al CLUB ALF JOJUTLA.

En el 2006 con un nutrido grupo de infantiles y adultos seguimos participando en carreras de ruta (calle) en Morelos, D.F. y Guerrero.

En 2007 dejamos un poco el atletismo, con los niños que entrenaba y para que jugara mi sobrina, formamos un equipo de futbol por unos meses.

En 2008 casi retirado del atletismo, en febrero pasa la mama de Carlos Ramses a pedirme si podía entrenar a su hijo que ya había ganado la etapa de sector y tenia su compromiso del Estatal en Cuautla. Lo gana y clasifica al Nacional de Primarias con sede en Morelos pero por rehabilitación de la pista del centenario, se realizaron en México en la pista del Palillo Martínez donde Carlos Ramses se convierte en el campeón nacional de los 75m planos´. En Octubre, Carlos obtiene el lugar 13 para el Premio Estatal del Deporte y yo como entrenador el lugar 5 de 5 (último).

En 2009 después de años de ausencia regresamos al estatal de atletismo con 11 atletas logrando clasificar a 8 atletas a la Etapa Regional".

Medalla de oro a Ramses

"En la Olimpiada Nacional en Hermosillo, Sonora.Carlos Ramses Ruiz López en 75m ORO Record Nacional y también en 150m ORO Record Nacional. En Octubre Carlos Ramses gana el Premio Estatal del Deporte categoría Atleta, yo como entrenador obtengo el 2 lugar en una polémica decisión por la mala relación con el Director del Indem.

Entramos al Programa de Entrenadores de Talentos Deportivos cuyo recurso proviene de CONADE.

En 2010 recibimos reconocimiento por parte del ayuntamiento de Jojutla el 5 de Febrero, a Carlos Ramses – Reconocimiento + 5 mil pesos. Como entrenador Alfredo Ocampo un -Reconocimiento más apreton de mano.

En Olimpiada Nacional Guadalajara, Jalisco 2010 Carlos Ramsés Ruiz López en 75m ORO RECORD NACIONAL y en 150m BRONCE NACIONAL.

Ya planeábamos le temporada 2011, pero el Director Guillermo Acevedo y Subdirector Enrique Carrillo hablan con sus papas y lo manden al CNAR".

Sus marcas como Club ALF Jojutla

4 OROS NACIONALES CON 3 RECORDS.

1 BRONCE NACIONAL

Carreras de pista 1er. lugar y 3º. lugar Bronce Nacional

"En 2011 ya sin Carlos Ramses asistimos al estatal y logramos clasificar a 5 atletas a la etapa regional. También clasificamos hasta la final Estatal de primarias al niño Hector N. logrando el 3er lugar en 75m planos.

En 2011 la etapa estatal participamos con 13 atletas y logramos clasificar a 10 para la etapa regional en el IPN. En vacaciones de fin de curso, entrenamos el acondicionamiento físico del Club Leones de Esgrima, entre ellos el medallista Sebastián Bahena que también estuvo en el CNAR. En este mismo año apoyamos la organización de la Carrera Ecologica Jojutla – Cerro el Higueron 2012.

En 2013 asesoramos y logramos clasificar al nacional de primarias al relevo varonil 4x75 relevo varonil de la zona de Tlaquiltenango y se logró obtener el lugar 17 a nivel nacional.

2014 Etapa estatal de atletismo en Cuautla participamos con atletas infantiles que habían logrado su clasificación al estatal de primarias. Clasificamos 3 de 3 atletas que presentamos en 75m, Salto de altura y Heptatlon.

Clasificamos al nacional de secundarias 2 atletas. Asistimos a Olimpiada Nacional en Veracruz con la atleta Leyla y se ubica en Heptatlón en el lugar 14 nacional.

Recibimos el 2º Reconocimiento como entrenador en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Jojutla.

Asesoramos en cuestiones técnicas (donde competir para lograr alcanzar su marca y lograr estar entre los mejores 15 tiempos que clasificaran a Olimpiada Nacional 2014 en 5,000 m.) al atleta Carlos Aldrete Camacho.

Sus logros ya becado deportivamente en la UDLAP en Puebla

Guía en Juegos Paralímpicos de Río de Diana Coraza (Puebla).

Medallista de Bronce 800 m Universiada 2019´. Medallista de Bronce 400 m Campeonato nacional de atletismo 2019.

"En 2015 asistimos al Estatal de Olimpiada con 10 atletas y logramos clasificar a 9 al regional. Clasificamos a 2 atletas al nacional de secundarias obteniendo con Gregorio López el 6º. Lugar en la prueba de Heptatlón.

En diciembre organizamos el Estatal de Campo traviesa en las instalaciones del Balneario el Paraiso. En infantil 'A' gana la prueba el conocido Luis Antonio Avilés Ferreiro la distancia de 1k.

En 2018 calificamos 2 atletas a etapa regional, Lizet y Gregorio, pero no los deja participar el INDEM por cambio de último momento, pidió marcas y no respetó que pasaban 1 y 2 lugar.

Entrenamos de forma externa el relevo 4x75 m femenil de la zona de Tlaquiltenango que representó a Morelos en el Nacional de Primarias en Nayarit.

En 2019 clasifican a etapa regional Brenda, Gregorio y Francisco en 100 m. los 3. En los Juegos Nacionales Uemtis Tampico, Tamaulipas donde se ganó la plata en los 100 metros planos Gregorio Darián López Ruíz.

En 2020 nos presentamos con infantiles y clasificamos a 1 velocista al regional.

020 participamos con 4 atletas y logran clasificar 3 en las pruebas de velocidad, salto longitud y bala.

En 2022 asistimos con 8 atletas, Sub 16 - 5, Sub 18 - 1, Sub 20 - 1, Sub 23 - 1, logrando clasificar a 5 atletas al Macro Regional que se realizará del 26 al 30 de abril en Tlaxcala. En velocidad, longitud, bala y Jabalina(palo de escoba con PVC)".