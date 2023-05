César Lucero Chalpeño va por un reto más en su carrera marcial

A 39 años de enseñar artes marciales, el sensei César Lucero Chalpeño sigue cultivando sus conocimientos.

Ese sábado el experto de karate do tradicional oriundo de Cuautla, buscará subir un escalón más en su grado de aprendizaje al presentar el examen para quinto Dan.

Para ello Lucero Chalpeño quien inició a practicar el karate do 47 años atrás, empezó a prepararse con mayor intensidad con el inicio del año para llegar a este momento crucial en su crecimiento como ser humano y deportista, en lo que ha dado en llamarle “su gran reto”.

Su examinador o sinodal será el gran maestro en noveno Dan, Fabricio Rodolfo Arce Jardines, quien ha acumulado su gran experiencia con viajes contantes a los países del lejano oriente donde surgieron la mayoría de las artes marciales; el karate do entre ellas.

Así ha estado en Japón, Corea, Indonesia, China, y Taiwán, siempre buscando los conocimientos de los grandes maestros en la enseñanza del karate do, tae kwon do, muay thai, kick boxing, kung fu, y tai-chi.

El máster Fabricio ha participado de igual forma en muchos torneos internacionales celebrados en México y en varios países del mundo.

Pero ha sido en Japón donde sus victorias tuvieron mayor importancia dando paso así a tener la oportunidad de ser el primer mexicano en ser instructor y maestro en los dojos del país del sol naciente, algo increíble de creer por tratarse de la tierra de ese arte marcial.

Sin embargo su nivel competitivo exitoso lo ha llevado a lograrlo y también a tener grandes peleas de alto contacto donde se ha levantado como gran campeón en competencias en la ciudades niponas de Anjo, Nagoya, y Ozaka.

El gran maestro será el encargado de evaluar al sensei César Lucero Chalpeño, quien estará partiendo este viernes con destino a la ciudad de Pachuca, lugar donde entregará toda su preparación y conocimientos para alcanzar la siguiente meta.

Al respecto el todavía hoy cuarto Dan, manifestó que el reto de la vida se da a cada momento de nuestra existencia.

“Pero hay retos que pueden rebasar las expectativas y se hacen muy personales; este es uno de ellos. En mis 47 años que inicié en el camino del karate do, en la actualidad tengo el cuarto Dan en la técnica Shu Do Kan. Mañana presentaré mi examen para quinto Dan, para el que me he preparado muy bien y estoy listo”.

"El significado al dar este nuevo paso es grande. Es la culminación de años en espera y esfuerzo para obtener el quinto Dan para seguir en el camino del karate”, concluyó.





