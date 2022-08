CDY con plantel completo para el torneo de tercera división 

El Club Deportivo Yautepec cerró el periodo de fichajes de cara a la próxima temporada 2022-2023 de la Liga de Tercera División Profesional que arrancará el próximo 19 de agosto.

El equipo morelense armó una plantilla de 30 jugadores, más basta que la del tornero anterior donde solo tuvo 25 hombres elegibles para todo el campeonato.

Al respecto, el cuerpo técnico que encabeza Carlos González Balbuena informó que el plantel quedó definido desde el pasado miércoles, fecha en que se había anunciado el cierre de registros en la Liga TDP.

Sin embargo, la categoría decidió dar dos días más de plazo a los equipos ampliando el cierre de registros para el viernes 5 de agosto a las 17 horas, dio a conocer en un comunicado la Liga TDP.

González Balbuena dijo que tiene ya el equipo en un 100 por ciento, y aunque le faltó un delantero más, espera que con la gente que llegó tener la solución en sector ofensivo.

“Ya tenemos listos los registros desde el miércoles, por ahí nos faltó un delantero, pero tenemos gente que pude ahí jugar en esa posición. No le veo tanto problema, si no hay tantos goles, en la segunda vuelta, a lo mejor lo taremos, y si no, con el equipo que tenemos pensamos que podemos dar buenos resultados”, comentó el técnico del CDY.

Después de llevar al equipo hasta la etapa de liguilla en el pasado torneo, González Balbuena en su segundo año al frente del banquillo, aspira a volver a tener un equipo protagonista, con un cuadro donde repetirá sólo el 40 por ciento del plantel anterior.

El estratega, como todos los que alistan a sus equipos para la siguiente temporada, están en espera de conocer dónde y cómo iniciarán la nueva competencia.

“Se acaban de cerrar los registros y por eso no ha salido nada respecto al calendario; me imagino que la siguiente semana ya habrá algo concreto, por lo pronto estamos en la misma línea, sabemos que el 19 de agosto empieza, y estamos trabajando para esa fecha, tenemos una semana de colchón por si no empieza y podamos hacer algún cambio de estrategia para llegar lo mejor posible al inicio del torneo”.

Por lo pronto, comentó que están por cerrar esta semana el trabajo físico dentro de la pretemporada y ya en la siguiente la preparación será más en aspectos técnicos y tácticos en cancha.

“Esta semana cerramos la preparación fuerte, ya la siguiente entramos más a cancha para trabajar más aspectos técnicos y tácticos, por lo pronto el equipo se ha armado poco a poco en cuestión de jugadores donde estamos al 100 por ciento y esperemos que nos vaya bien”.

Informó que el CDY cerrará la semana con un juego de preparación este sábado cuando enfrente a Lobos, equipo de la CDMX que milita en el grupo 4 de la misma tercera división, duelo que se jugará en la Unidad Deportiva de San Carlos a las 11 horas.









