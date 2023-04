Carlos Ramos recibe la Venera José María Morelos y Pavón

El deportista indígena Carlos Yahazieel Ramos, de tan solo 19 años de edad, recibirá este lunes por la mañana la Venera José María Morelos y Pavón por su excelencia deportiva en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

Charly, como le llaman cariñosamente sus amigos, compañeros de universidad y familia, estudia Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional UPN en Progreso. Ha destacado en tres especialidades deportivas: atletismo, básquetbol y ciclismo.

"En los pasados Juegos Indígenas Nacionales realizados en Oaxaca en 2021 conseguí medallas de plata. El año 2022, en los mismos Juegos Nacionales Indígenas en Oaxtepec, logré la presea de bronce", dijo Carlos.

Al preguntarle sobre su entrenamiento, respondió: "Entreno a diario y solo descanso el domingo. Solo así me he superado, ya que debemos emplear mucho tiempo en esto para mejorar tiempos y marcas. Ya en la pista o en la cancha, estoy a las 5 de la mañana llueva o truene hasta las 8, claro, acompañado. A veces estoy en la pista del Estadio Centenario de Cuernavaca, o en la ciclopista de Tequesquitengo, carreteras, o estoy en el gimnasio. Por la seguridad, no entreno en mi municipio Xoxocotla. Por la noche, practico de 9 a 11, dependiendo de dónde esté".

En cuanto a cómo se sostiene económicamente, Carlos comentó: "Tengo que obtener dinero para mis estudios, mis pasajes y para comer, etc. Me dedico al comercio, vendo productos de belleza e higiene personal. En la escuela donde estudio, vendo dulces. Tengo el apoyo de mi familia y el Instituto del Deporte me apoya en los juegos nacionales proporcionando todo lo necesario. Mientras tanto, sigo entrenando fuerte por la madrugada y por las noches. Si no lo hago, no salgo adelante y quiero poner a Morelos en lo más alto en los juegos nacionales", concluyó.







