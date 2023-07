Carlos Hermosillo critica falta de respaldo de Cuauhtémoc Blanco a futbolistas

Carlos Hermosillo , exseleccionado nacional, lamentó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, siendo también futbolista, no haya mostrado su respaldo a jóvenes talentos.

Durante el abanderamiento de futbolistas morelenses que representarán a Morelos en el Gothia Cup en Suecia, Hermosillo expresó su sorpresa ante la falta de recibimiento por parte del Gobernador y destacó la importancia de apoyar el deporte y a los jóvenes.

"Me extraña muchísimo que el gobernador siendo futbolista no haya recibido a estos jóvenes, porque si yo mal no recuerdo, y es una persona que yo conozco, y lo digo con todo respeto, manifestó su apoyo al tema del fútbol y aquí hay jóvenes que no fueron recibidos".

Los futbolistas morelenses afirmaron sentirse orgullosos de representar a la entidad en el Gothia Cup, a pesar de no haber recibido el apoyo; mencionaron que buscarán su propio camino a fin de estar presentes en el torneo juvenil más grande del mundo.

El Gothia Cup se celebra anualmente en Gotemburgo, Suecia, y reúne a competidores de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 11 y los 19 años.