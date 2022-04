Cañeros están listos para el juego de vuelta contra Chilpancingo

Los Cañeros se encuentran listos para su juego de vuelta contra el Chilpancingo este sábado al filo del medio día a las 12 horas en la cancha David José García Evangelista del Polideportivo de Chilpancingo.

El equipo se fue con tiempo suficiente con la mentalidad de que regresarán con el pase a la siguiente fase del torneo, para esto trabajaron mucho en la cancha corrigiendo errores pero más que todo en la contundencia ya que están consientes de que a los guerrerenses los dejaron vivos y que hasta goliza hubiera sido pero que no se lograron concretar, por lo que se ha hecho conciencia de que en este juego de vuelta no van a perdonar si no que se aprovechara toda oportunidad que se presente y que en cancha extraña se va a ganar.

Desde antes se tenía la conciencia de que a estos juegos se entraba a cero en todo y que lo realizado durante el torneo regular pasaba a la historia, además de que el Avispones fue líder, aquí son once contra once y el que anote más goles es el que gana.

El estratega Ramón Figueroa esta consiente en todo lo que se ha planeado y que el equipo tiene que responder al apoyo que ha dado el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante que estuvo con ellos y les pidió que le echaran muchas ganas, además al equipo lo están viendo los visores y se ve que han tomado en cuenta a por lo menos a dos elementos, así que no queda de otra que salir al vecino estado de Guerrero a ganar.





