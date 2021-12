Cañeros de Jojutla se enfrentarán al líder Juárez F.C.

Para los Cañeros de Jojutla este será su último encuentro de la temporada en la primera vuelta en el circuito de la Tercera división y dentro del G-7 en la Liga TDP del futbol profesional mexicano, con lo que cerrarán el presente año y quieren hacerlo con un buen resultado.

El equipo bajo el mando del estratega Ramón Figueroa viene de un triunfo que se fue complicando pero que se mantuvieron con una anotación y cuando llegó la segunda se tranquilizaron pero le metieron a fondo para terminar bien y sumando los tres puntos con diez jugadores por la expulsión de un elemento.

“El partido se nos complicó porque ya no podíamos hacer más anotaciones y el rival viendo esto se fue creciendo y más con la expulsión que tuvimos de Fernando Galindo en el primer tiempo la situación se puso complicada, pero los jugadores tuvieron que redoblar esfuerzos y al final salimos bien, aunque esperábamos más goles, pero lo importante después de todo es que se ganó y se sumaron todos los puntos”.

“El cierre de la primera vuelta lo tenemos en esta próxima jornada que cerramos contra el líder el Juárez F.C. y tenemos que viajar muy de mañana para visitarlo en su sede de Xochimilco, para este juego estamos entrenando fuerte para enfrentarlo y tratar de sacar puntos de este lugar el viernes de esta semana, trabajamos todos los días porque jugamos el viernes, por lo que creo que descansaremos a los muchachos el jueves porque viajamos muy temprano el viernes”.

¿Cómo vez estar dentro de zona de calificación?

“Tenemos el quinto lugar pero podemos decir que estamos en el cuarto porque el Juárez es filial y aunque está en el liderato no entra a la liguilla, de todas maneras quedaremos bien ubicados para que en la segunda vuelta entremos con todo para ir escalando posiciones en la tabla del grupo y en la general, en este partido logramos debutar a dos jugadores, Carlos Figueroa y a Tonathiu González, terminaremos la temporada pero vamos a seguir trabajando, no vamos a parar, no habrán vacaciones, aunque bajaremos la carga seguiremos con el trabajo y hasta comenzar la segunda vuelta en la última semana de enero”, concluyó.