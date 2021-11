Cañeros de Jojutla pierden en casa contra Chilpancingo

Los Cañeros de Jojutla no pudieron con el cuadro del Chilpancingo quien fulminó al conjunto local por marcador de 4-2, donde los guerrerenses vinieron de menos a más y le dieron vuelta al partido luego de estar perdiendo 2-1 en la cancha de la unidad deportiva La Perseverancia.

Fue un partido de volteretas porque fueron los visitantes que aprovecharon la fragilidad que mostraron los defensivos y abrieron el marcador iniciando el partido, lo que preocupó muchos a la escuadra local quienes se lanzaron con todo sobre el adversario para que se empatará el marcador a un gol.

Sin embargo no quedaron conformes y siguieron generando jugadas sobre el terreno del visitante, y en un disparo de fuera del área el cancerbero del Chilpancingo no atacó el balón saliendo si no que espero el rebote que iba fuerte y no lo controló y se fue al fondo de las redes para el 2-1 a favor de los Cañeros, para irse a los vestidores con este marcador, con lo que el entrenador del Chilpo no contento salió golpeando las puertas de entrada y las bancas de adentro, le tuvieron que decir que se calmara.

En la segunda parte los guerrerenses entraron con la firme decisión de empatar y llevarse el triunfo y todos los puntos, jugaron esa oncena a brazo partido y encimaron a los de casa que cometían errores y luego luego empataron el partido 2-2.

Con esto se inyectaron mucho ánimo y siguieron buscando ante una escuadra que fue cediendo terreno poco a poco y aunque trataron por todos los medios de poder hacer un mejor juego, no pudieron ante las fallas que se cometen y en los tres cuartos de tiempo ya ganaban 3-2 lo que imponía mucha preocupación para volver a empatar, lo que no se hizo sino que fueron los visitantes quienes antes de finalizar los 90 minutos colocaban el marcador definitivo de 4-2 dejando a la escuadra local con la derrota.

Los goles fueron anotados por los Cañeros Denilson Osorio a los 43 y a los 44 minutos, mientras los del Chilpancingo llevaron la firma de Neto Reyes a los 5 minutos, Eduardo Dávila a los 50 y 65 minutos, cerró la cuenta Alfredo Nejo a los 81 minutos.





