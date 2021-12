Cañeros de Jojutla entrenan intermitentemente

Los Cañeros de Jojutla no han parado de entrenar desde que terminaron la temporada, porque consideran que así no tienen que empezar de cero sino que ya tienen una base para empezar la pretemporada, su entrenador Ramón Figueroa no descuida al equipo porque quiere entrar a la segunda vuelta con todo para tratar de mantenerse en la zona de calificación que los dejó la primera vuelta del torneo de la Tercera división en el G-7.

El equipo entrena intermitente dijo su estratega Figueroa, que es necesario entrar a la segunda vuelta con mucha más seguridad, para esto está observando las tres líneas pata ver donde es necesario reforzarlo, aunque después de todo esta consiente de que el equipo está mejor en todo aspecto, por eso se quedó en zona de calificación.

Terminaron en el quinto lugar del G-7 con 24 puntos igual que el Iguala F.C. en el cuarto sitio pero con un partido menos, le sigue el Vidal Peralta que se dice que el equipo ya no va a jugar en Tezoyuca por un rompimiento con la gente de pantalón grande y que hasta hubo cosas turbias con los jugadores.

A los Cañeros le siguen de cerca el Vidal Peralta con 24 unidades, equipo que posiblemente salga de Tezoyuca por rompimiento entre directivas y que dentro de poco se puede descubrir un camino de corrupción.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter