Cañeros de Jojutla en visita peligrosa a Tlapa Guerrero

Los Cañeros de Jojutla salen a una aduana sin mucha vigilancia pero peligrosa porque de no pasar pueden quedar fuera de la liguilla, visitan al Tlapa por la tarde en partido de la jornada 25 del torneo de la Tercera división profesional en el G-7 de donde tienen que salir con el triunfo.

Todos los equipos morelenses que han visitado al Tlapa se han regresado con la victoria, pero los Cañeros han estado con mala suerte porque han tenido en las manos los tres puntos pero se les han negado jugando bien.

Todo dependiendo de cómo haya salido el Santiago Tulantepec que visitaba al Juárez, aquí tanto uno como el otro necesitaban los puntos, los primeros que tienen su sede en la Escuelita de Xochitepec quieren meterse y dejar afuera a los jojutlenses.

La estratega de Ramón Figueroa sigue confiando en sus jugadores, aunque señaló que los triunfos no se le han dado porque así es el futbol que cuando se juega bien no se gana, nunca entra el balón, pero que a pesar de todo lo que tiene en el interior del equipo Agregó, que tiene varias bajas como la del Tijuana que se lesionó y otros lesionados que no se han repuesto y hay expulsados que no tendrán acción, pero que con los elementos que tienen se saldrá a la cancha a conseguir el triunfo.

Durante la semana se ha trabajado a conciencia con sus tres líneas, todas juntas y una por una, sin dejar de lado la contundencia haciendo lanzamientos de todas formas, hasta con balón parado, además de los tiros de penaltis, el entrenador dijo que se tenga confianza en lo que se tiene que regresarán con la victoria.