Cancelan primeros torneos 2021 de fitness

Después de haber cerrado el año 2020 con una buena participación dentro del Clásico Mr. México que celebró su edición 68 pese a la pandemia en la capital del país, en Morelos debido al semáforo rojo se volvieron a cerrar los gimnasios de pesas y cancelar todo evento que estaba programado en este inicio de año, aseguró la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Morelos.

Raúl Martínez Castillo, presidente de la AFFEM, informó que la actividad de su disciplina se volvió a paralizar debido a las restricciones sanitarias que anunció el gobierno y que se aplican desde el pasado 24 de diciembre en la entidad debido a la alta tasa de contagios de Covid-19.

“Desde ese día todo se volvió a paralizar, dimos la indicación a todos nuestros afiliados de cerrar y así estamos, de nuevo con un futuro incierto en cuanto a la actividad”.

Indicó que por lo pronto, mientras se cumple el plazo que el gobierno dio hasta el día 10 de enero, “hemos cancelado todos los eventos que ya teníamos pensado organizar en este inicio de año, como el estatal y el regional; no hemos programado nada porque estamos en espera de saber lo que pasará en Morelos con la contingencia, esteremos en espera de lo que se nos informe hasta el día 10 y después ya veremos que hacemos”.

Cortesía | AFFEM

El dirigente lamentó que el deporte en general se vea afectado, “pero debemos de cuidarnos, la indicación fue inmediata para nuestros afiliados de cerrar, sin embargo no descartamos que haya algunos que tienen gimnasios en sus casas o no afiliados que sigan trabajando, pero eso será ya cuestión de ellos, nosotros como Asociación ya hicimos lo nuestro y no tenemos actividad de momento hasta nuevo aviso”.

Por lo pronto, Martínez Castillo destacó que antes de regresar al semáforo rojo a Morelos, en el último trimestre del año se tuvieron buenos resultados pese a la pandemia, logrando varios pódiums en el Campeonato Nacional y en el último mes del año dentro del Clásico Mr. México, ambos disputados en la capital del país.

Cortesía | AFFEM

El dirigente que cumple su segundo año como presidente de la AFFEM, en un comparativo sobre la actuación de hace un año y en este 2020 dentro de la edición 68 del Mr. México, comentó que “Morelos tuvo mayor calidad mejorando en la conquista de pódiums y la mayoría de nuestros atletas estuvieron en el top 6; sólo tres de ellos no lograron meterse entre los mejores, por lo que podemos decir que en logros deportivos a nosotros no nos pegó tanto la pandemia”.

Cortesía | AFFEM

RESULTADOS MR. MÉXICO 2020

Francisco Patiño cerró un gran año con el subcampeonato de la categoría Mens Physique varonil juvenil.

Alejandro Sanchez tercer lugar en físico varonil juvenil.

Antonio Roman Solis, tercer lugar en físico varonil clasificados.

Gabriel Sánchez, tercer lugar en físico varonil veteranos.

Entre las damas, Carolina Guerrero, tercer lugar en bikini Fitness clasificados.

Ashley Andrea de la Vega, tercer lugar en bikini Fitness principiantes.

Y Mariana Ruiz, tercer lugar bikini Fitness novatas.