Canamy Oaxtepec empata partido contra Lobos de Celaya

En los llamados Lunes Premier, el equipo de Sporting Canamy Oaxtepec alargó su racha sin ganar, esto al empatar apuradamente como local en el estadio olímpico del Centro Vacacional Oaxtepec a un gol con el equipo Lobos de la Universidad Latina de México.

La escuadra visitante que llegó desde la ciudad cajetera de Celaya, del estado de Guanajuato, salió con el importante punto en la bolsa para llegar a siete unidades y colocarse a sólo uno, precisamente, del equipo morelense que llegó a ocho puntos, ocupando el sexto lugar de la tabla del grupo dos dentro de la Serie A de la Liga Premier.

Ambas escuadras no han tenido su mejor arranque de torneo, sin embargo, les ha alcanzado para seguir entre los mejores ocho lugares de la clasificación. Esto se notó en un partido donde las oportunidades de gol, que no fueron muchas, no se supieron aprovechar.

El primer tiempo terminó sin movimiento en el marcador, con sólo dos llegadas de cierto peligro en cada portería, la primera de Dairo de Jesús Berrio por el equipo local, y ya al final, Giovanni Ledesma que a punto estuvo de anotar en el marco defendido por el arquero local Héctor López.

La escasa producción al ataque habla de la poca imaginación ofensiva con la que jugaron ambas escuadras, en una cancha enfangada producto de la lluvia que cayó durante varios lapsos del partido.

En el segundo tiempo finalmente el marcador se puso en movimiento con el primer gol anotado por los visitantes. Era el minuto 68 cuando se dio un centro al área, que le cayó a Alan Ismael Díaz para que en plena área chica solamente colocara el zapato y dirigiera el balón al fondo de las redes del conjunto morelense.

Al minuto 87, cuando ya se terminaba el partido, en una de las últimas oportunidades el equipo local empataría el marcador en una acción que nació en un tiro de esquina, donde el balón le cayó al delantero Oswaldo Solorio, quien tras controlar y conducir por el sector de la izquierda, sacó un potente disparo cruzado para vencer al arquero celayense Maximiliano Cruz.