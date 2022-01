Campeonato Nacional de Karate Do en el Revolución

Será para el próximo 27 al 30 del presente mes de enero que se estará realizando el ‘1er Campeonato Nacional Preselectivo y Selectivo de Karate Do 2022, ya no se estará llevando hasta Oaxtepec si no que tendrá como sede las instalaciones del gimnasio de la unidad deportiva Revolución de Cuernavaca, que es un mejor lugar para todos los visitantes de los diferentes estados de la república.

El Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos (INDEM) siempre estará apoyando esta clase de eventos, como el Campeonato Nacional, para esto Germán Villa destacó que; “Para que Morelos tenga presencia en dicho Campeonato Nacional, y en demás eventos federados, continuamos trabajando de la mano con las federaciones y asociaciones deportivas para desarrollar las diferentes disciplinas en la entidad, ya este fin de semana pasado tuvimos el torneo estatal en la unidad deportiva Centenario, lo que se considera como un éxito por la cantidad de deportistas que se hicieron presentes, donde se llevó a cabo las medidas sanitarias de prevención para la salud implementadas por la pandemia, además los protocolos sanitarios de prevención se estarán realizando en el Nacional como medidas de seguridad, con la finalidad de cuidar la salud e integridad de deportistas, entrenadores, jueces y staff”.

“Para el evento nacional se tendrán las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el corazón de Cuernavaca, donde se realizará el ‘1er Campeonato Nacional Preselectivo y Selectivo de Karate Do 2022’, que concentrará a elementos de diferentes entidades de la República Mexicana, del próximo 27 al 30 de enero.

El evento nacional estará encabezado por el morelense Óscar Godínez Balvás, presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines (Femeka), en donde se encontrar talentos para futuras competencias de carácter internacional, la invitación es para los no clasificados y clasificados del pasado año 2021, así como para grados ‘kyu’ y para-karate, por el momento ya se cuenta con la confirmación de karatecas varoniles y femeniles de varias entidades de la república.





