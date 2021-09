Campeonato Estatal de Maxibasquetbol recibe inscripciones 

Siguen abiertas las inscripciones para participar en la primera edición del Campeonato Estatal de Maxibasquetbol 2021 Femenil y Varonil avalado por la Federación Internacional de Maxibasquetbol (FIMBA) México, así como el apoyo del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM), que dirige Germán Villa Castañeda.

Después de todo aún no se define la fecha de arranque con finalidad de darle la oportunidad de que se puedan inscribir más quintetas de acuerdo a los organizadores de Maxibaloncesto, Morelos encabezado por el profesor Alberto Miranda, y Misael Serrano, haciendo énfasis de que no hay edad para la práctica del baloncesto; el cierre de inscripciones será el próximo 23 de septiembre del presente año y hacen el llamado para que más jugadores se acerquen.

Las categorías en ambas ramas van desde los 29+ hasta los 80 y +, y será un torneo clasificatorio de cara al certamen nacional que se efectuará en la Ciudad de México del 11 al 15 de noviembre del 2021; además como una alternativa para aquellos jugadores que no tienen equipo, y que buscan jugar en este Campeonato Estatal, podrán participar en los Try Out que se han programado, poniendo a la mano el whatsapp (777) 216 8427.

Esta nueva opción del deporte ráfaga están pensando en grande y seguir ofreciendo oportunidades de seguir practicando esta disciplina sin importar la edad, por ello Maxibasquetbol México la intención de sumar al Campeonato Nacional de la especialidad, es la creación de la Liga de Nacional de Maxibasquetbol que tendría una duración de seis meses, y se jugaría en 8 zonas en el territorio nacional, así como un torneo 3 x 3 que es de las competencias más emocionantes por la forma en que se juega en el terreno de juego.

Mientras tanto, dentro de poco se abrirán las inscripciones para la competencia del Campeonato Estatal Talentos MX “Basquetbol para Todos”, que se efectuará en el mes de marzo del 2022, el nacional en el mes de mayo 2022, y de ahí estar representando a México en la justa internacional en el mes de julio del año 2022.

Los registros inician en el mes de noviembre del presente año, y cerrando el 30 de enero del 22, las categorías en la rama femenil, y varonil serán 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009, y 2010-2011; para la etapa estatal el número a registrar de jugadores será máximo 12 y mínimo 8; sólo en las categorías 2008-2009, y 2010-2011, serán máximo y mínimo 12 jugadores (mini basquetbol).

Los requisitos de registro será con la cédula de inscripción sellada debidamente por el coordinador estatal de este certamen junto a la carta responsiva del evento, copia del acta de nacimiento y CURP, así como una carta responsiva firmada por el padre o tutor así como copia del INE.

Cada equipo ganador en la etapa estatal, ganará su pase al Campeonato Nacional, obteniendo 2 jersey de diferente color vista cada una, y 1 short para los jugadores, y un kit para los entrenadores (2 playeras oficiales Talentos MX, morral y tabla táctica); los ganadores en la etapa nacional, se ganarán un viaje con todos los gastos pagados (avión, hotel, alimentos, transporte local, inscripción al evento) a un torneo internacional que se dará a conocer el lugar, saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México.