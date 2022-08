Cambian de sede el estatal de futbol indígena, ahora será en Cuernavaca

A menos de 24 horas de celebrarse el encuentro estatal indígena de futbol en Cuautla, el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM) determinó cambiar la sede del evento anunciándose que se jugará en Cuernavaca.

Esa fue la notificación que este jueves por la tarde recibió la dirección del deporte de Cuautla que se preparaba para recibir dicho encuentro estatal en el que se definirían a los equipos de Morelos de ambas ramas, varonil y femenil, dentro del Encuentro Nacional Indígena 2022 del que será sede la entidad del 26 al 30 de septiembre.

De la misma forma se informó que varios equipos de la zona Oriente, entre ellos los dos de Cuautla que pertenecen a la comunidad indígena de Tetelcingo, uno de ellos el campeón estatal vigente en rama varonil y ganador de la medalla de bronce 2021 dentro del Nacional celebrado en Oaxaca, quedaron fuera al no asistir a la reunión presencial que convocó la tarde de este jueves el propio INDEM en sus oficinas.

De acuerdo con los coordinadores del evento, Cuautla entregaría además la premiación con trofeos y medallas tras la definición de los equipos ganadores de esta etapa estatal que se llevaría a cabo en el estadio Isidro Gil Tapia de la Unidad Deportiva.

“Se tomó la decisión de hacerlo en Cuernavaca solamente con los municipios que se presentaron a una reunión en el INDEM esta tarde”, comentó el dirigente deportivo municipal, Francisco Rodríguez Martínez.

“Estoy tratando de hablar con los organizadores de la eliminatoria para ver qué se puede hacer ya que tampoco los dos equipos de Cuautla que no pudieron estar en la reunión, podrán participar”.

El funcionario dio a conocer que la sorpresiva cancelación del evento en Cuautla fue confirmada por el coordinador estatal del futbol indígena del evento, Guillermo Guerrero Bujdud, quien además es el presidente de la Asociación del Deporte Escolar de Morelos (ADEMOR).

“Me lo confirmó el coordinador del deporte escolar, quien me dijo que venían saliendo de la reunión dándome la gracias por la anfitrionía y por el apoyo”, agregó.

De la reunión celebrada en el INDEM de este jueves que encabezaron los dirigentes Germán Villa e Isaac Terrazas, dijo que no fue convacado; “yo no estuve, fue una reunión solo con los técnicos de los equipos, por lo que solo me notificaron por llamada la cancelación”.

El funcionario dijo que, aunque no se realice el estatal en Cuautla, buscará que se respete el lugar de los dos equipos de Tetelcingo de los cuales, él dio el aval como representantes del municipio después del selectivo municipal que se realizó el pasado martes.

“Los dos equipos completaron el registro, se mandaron sus datos, pero como no acudieron a la reunión, los están dejando fuera, a ver que se puede hacer ”, comentó.





