Buscarán los atletas boleto a Nacionales

Los diferentes clubes de atletismo del estado se enfocan en lo que será la participación en la etapa estatal de lo que ahora se llamaran los Juegos Nacionales Conade, antes Olimpiada Nacional, donde Morelos espera clasificar a un máximo de 12 atletas.

El evento se encuentra programado el 8 y 9 de febrero en el estadio Centenario de Cuernavaca.

A diferencia de lo que hasta el año pasado fue la Olimpiada Nacional, ahora en esta nueva etapa de los juegos se tendrán algunas modificaciones para la clasificación de los deportistas, específicamente en el atletismo, pues ahora llegarán al nacional los mejores por tiempos o marcas y no por triunfos en regionales, como venía sucediendo.

Pese a esta nueva regla, hay confianza en Morelos de poder clasificar a varios atletas a la etapa nacional, al tener en estos momentos a deportistas juveniles y de Sub 20 entre lo mejor del país, como los casos de Luis Antonio Avilés Ferreiro, Axel Omar Lorenzo y Hugo Arce, destacados velocistas de Cuautla que están trabajando en el Centro Nacional de Talentos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

Dentro de esa preparación el entrenador Carlos Ortega Carrasco informo que en este momento los deportistas están trabajando “en la etapa especial, que es la próxima a la etapa de competencia que será la primera en febrero con el estatal de los Juegos Conade”.

Las categorías que están convocadas en el evento son las Sub 16, Sub 18 y Sub 20, y se eliminó la Sub 23.

“Tenemos a grandes atetas que estarán participando como Luis Antonio Avilés que va a su primer año en categoría Sub 20; Axel Omar, que estará en la Sub 18, al igual que Hugo Arce, y hay otros muchachos que están trabajando aquí en Cuautla, como Samuel Tello, que es de las nue vas promesas que tenemos para este año; Kenia Espinoza, que ya participó el año pasado en el Nacional; Aurora Mejía que va en 400 metros, y algunos más que debutarán en Sub 16, entre ellos otra gran promesa, Ana Karen Reyes”.