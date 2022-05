Avispones golea a Cañeros y los elimina de la liguilla

Se acabó la fiesta de la liguilla para los Cañeros de Jojutla al perder en el juego de vuelta con marcador de 3-0 que da un global de 4-1 a favor de los Avispones del Chilpancingo, jugado en la unidad deportiva de la ciudad capital guerrerense.

Fue un duelo muy disputado de principio a fin ya que los morelenses en su juego de ida perdonaron a los guerrerenses y hasta hubiera sido goliza, lo que los Avispones trataron de no hacer si no de demostrar la contundencia y de no fallar y de no cometer errores, para así demostrar el porque fueron los líderes del G-7 en la Tercera división del G-7 en la Liga TDP.

Los Avispones en su terreno y con su público demostraron que siendo insistentes y lanzando disparos desde cualquier ángulo tendrían contundencia, pues además querían demostrar el porque fueron los mejores en el torneo regular.

El equipo jojutlense estuvo buscando desde el inicio, haciendo llegadas al terreno del rival, pero la escuadra de casa se defendió con todo para no permitir anotaciones, más sin embargo cuando atacaban llevaban mucho peligro, y así se fueron hasta lograr las anotaciones que los llevaron a seguir de frente en la siguiente fase del torneo, marcador final 3-0 para un global de 4-1 a favor de los Avispones del Chilpancingo.

Por su parte el entrenador de los Cañeros Ramón Figueroa al final del partido señaló, que siempre por los errores nos hacen las anotaciones, para nosotros todo hubiera sido diferente si allá como locales se hubiera ganado, pero no supimos aprovechar y los dejamos vivos, eso sí, mientras y previo a estos encuentros trabajamos bien con el equipo pero los errores que se cometen son los que nos llevan a la derrota.





