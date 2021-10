Avillaneda continua en busca de apoyo para competir en Italia

El deportista Fernando Avillaneda de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hasta el momento se encuentra en la organización del evento internacional, aunque por lo que más se ha preocupado es por tratar de conseguir los recursos para poder viajar y hospedarse en Italia, pero también sin descuidar la preparación para este campeonato.

La preparación para mí en estos tiempos de pandemia, resulta algo difícil, así como al inició del contagio, ya que ahora los entrenamientos siempre tenemos que hacerlos con muchos cuidados, tomando las precauciones que nos recomiendan, en esto no nos descuidamos, la verdad que tenemos que salir mucho.

En el principio de la pandemia cerraron los lugares donde entrenaba habitualmente, así que al inicio tuve que entrenarme yo solo acondicionando un lugar en mi casa con un costal de llantas que hice y colgué yo mismo así como una pera loca para mejorar mi boxeo, también salía a correr muy temprano en la colonia lagunilla de donde soy originario, ahora hago mis prácticas entre ellas la preparación física es con el metodólogo Emmanuel Badillo en una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, que los traslados son más largos de lo habitual, pero gracias a estos veo que voy muy bien.

En cuanto a los gastos si los estoy obteniendo a base de mis amigos, de gente que me conoce y me están ayudando, pero con todo y esto aún me falta mucho para completar, pero de aquí a la salida a Europa creo que lo voy a completar, tengo fe de que voy a viajar y trataré de hacer un buen desempeño, mejor que la primera vez.

“Gracias a la gestión de la Federación nacional de Kick boxing y la CONADE, tendremos el apoyo con la mitad de los gastos, pero a nosotros nos toca poner la otra mitad, para esto he estado buscando la ayuda de mis amigos y espero que algunos patrocinadores me puedan apoyar”.