Avilés Ferreiro se prepara para mundial de atletismo

El gran velocista Luis Antonio Avilés Ferreiro, mejor conocido como el “Flash”, arrancó su actividad del presente año con el objetivo de dar la marca mínima (44.90 s) en los 400 metros planos para el Mundial de Atletismo de Oregón, el campeón panamericano juvenil explica a CONADE su deseo de regresar los 400 metros varonil a Juegos Olímpicos; que se realizará en julio próximo, y que figura como principal objetivo para iniciar el camino a París 2024, donde aspira regresar dicha prueba en la rama varonil, así lo compartió en especial entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Asistir al Mundial siempre ha sido la prioridad, hemos tratado de sobreponerla y dar la marca mínima; a mí corta edad sería muy buena experiencia, un punto más en el expediente, tratar de foguearnos con lo mejor del mundo, ir adquiriendo la experiencia de cada evento y cada competencia”, comentó el atleta desde el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde se encuentra concentrado bajo las instrucciones del entrenador Lázaro Paz Martínez.

El originario de la heroica Cuautla, encara el presente año 2022 con la satisfacción de que sus logros, entre los que destacan las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y el Mundial de Atletismo Sub-20 en Nairobi, el oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, entre otros, lo encaminen a sumar su nombre a la historia del atletismo mexicano en la prueba 400 metros.

Con referentes de la talla de Alejandro Cárdenas y Ana Gabriela Guevara, quienes se retiraron del atletismo en 2005 y 2008, respectivamente, el sueño de conquistar unos Juegos Olímpicos crece en el velocista de 20 años, pues no solo significaría su debut sino regresar su categoría, en rama varonil, a la magna justa de verano.

“Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que he logrado y creo ha sido bueno poder representar así al país, seguir los pasos de Alejandro Cárdenas y Ana Guevara, me llena de satisfacción y es una responsabilidad que viene para esta camada de deportistas que tiene el país; el que se hable nuevamente de México en pruebas de velocidad a nivel mundial es un gran orgullo, ha sido el trabajo que hemos hecho en conjunto, y vamos por buen camino, simplemente hay que seguir entrenando, preparándonos y no bajar la guardia”, compartió.

“El oro en Cali fue una muestra del nivel y me dejó con muy buen sabor de boca, fue una carrera muy bonita, una experiencia increíble por lo que significaron los primeros Juegos Panamericanos Junior; hemos sido de las mejores delegaciones que ha competido en eventos de esta talla, eso me dejó mucha confianza en mí, en el trabajo de mi entrenador, del equipo multidisciplinario, del CNAR y CONADE que nos brindó ese apoyo”, agrega.

“Iniciar un nuevo ciclo olímpico me deja tranquilo”. Tras haber quedado cerca de ser parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Luis Avilés se siente optimista por iniciar su andar hacia la capital parisina, trayecto en donde destacó la constancia y la confianza en el trabajo de su entrenador como principales claves del éxito.

“La constancia y la confianza es fundamental porque sabes que su proceso (del entrenador) te va a ayudar y a mejorar, el seguimiento de estar todos los días entrenando, hay veces que estamos cansados, pero aquí estamos y sobre todo por tema de la pandemia, es una inversión que vale la pena y algo que en las pistas y en las competencias se nota el trabajo, la disciplina y dedicación, es algo muy bonito y todo ha valido la pena”, expresó.

“Estuvimos cerca de ir a Tokio, pero tenemos el potencial y que México sueñe con una medalla olímpica en pruebas individuales y en relevos en los 400 metros; son procesos, etapas y hay que trabajar con base en ello, vamos poco a poco y el próximo objetivo está en Oregón, los Juegos Panamericanos, y por supuesto París”, finalizó.





