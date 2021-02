Nissan apoya a una maestra para dar clases a bordo de una pick up

La contingencia sanitaria global provocada por Covid-19, ha cambiado nuestra forma de vivir, hemos tenido que aprender a adaptarnos a trabajar y tomar clases desde casa, donde el mundo digital es la principal herramienta.

Sin embargo, vivimos en una sociedad donde algunas familias carecen de recursos necesarios para que sus hijos e hijas puedan seguir recibiendo educación a distancia; pero definitivamente existen profesionales que aman su vocación y hacen lo posible porque sus alumnos reciban las clases.



Tal es el caso de Nallely Esparza Flores, maestra del municipio de Calvillo, Aguascalientes. Ella recorre en su camioneta, casa por casa de sus alumnos, para continuar con la educación de los niños, siguiendo los protocolos y medidas de seguridad necesarios.

El ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana y Joan Busquets, vicepresidente en transición de Manufactura de Nissan Mexicana realizaron la entrega de Nissan NP300 a Nallely Esparza. / Nissan

Nissan NP300 y Frontier, las grandes aliadas

El Ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana indicó: “Cuando nos enteramos de la increíble labor de esta maestra, nos reunimos para saber de qué forma podíamos contribuir a este noble trabajo. Decidimos apoyarle en su proyecto, y qué mejor manera de hacerlo, que otorgando a Nallely una pick up Nissan NP300, la cual posee todo el ADN de la marca y es símbolo de calidad, trabajo y esfuerzo. Además, fuimos más allá, esta NP300 se adaptó especialmente para ella, ya que convertimos la caja en un salón de clases móvil”.

Al respecto, la maestra Nallely señaló: “Estoy muy agradecida con Nissan Mexicana, no me esperaba esta sorpresa de Nissan y menos que esta NP300 fuera un salón de clases móvil. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases a pleno rayo del sol. Tardaba alrededor de cuatro horas recorriendo todas las casas dando seguimiento y apoyo a mis alumnos; jamás imaginé esta iniciativa por parte de Nissan. Ahora, mis tiempos de recorrido, sin duda, serán más cortos, seguros y cómodos con NP300.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Autos OEM (@autosoem)

A la unidad Nissan NP300, se le realizó la adaptación a salón de clases móvil con la colocación de una caja seca con cortina lateral, puerta trasera, escaleras tipo retráctil para fácil acceso, conexiones eléctricas, mesa y bancas abatibles para mayor espacio, acrílico ubicado en mesa de trabajo para evitar contagios y mantener sana distancia por tema de Covid-19, mueble para colocar objetos dentro de conversión y toldo traslúcido para iluminación natural al interior de la adaptación.

A la unidad Nissan NP300, se le realizó la adaptación a salón de clases móvil / Nissan

PARA MÁS HISTORIAS CULTURALES, TE RECOMENDAMOS ESCUCHAR ESTE PODCAST