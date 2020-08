Hamilton gana el GP de España y rompe récord de más podios en la historia

Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Después de 66 vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña, el británico culminó la carrera en primer lugar, un puesto conocido por el piloto de Stevenage, ganador también en este escenario en 2014, 2017, 2018 y 2019.

There’s no stopping @LewisHamilton today!



The Mercedes driver seals his 4️⃣th win of 2020 👏 Verstappen takes second, Bottas finishes third

#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Gracias a este triunfo, el número 88 en su total y el cuarto esta temporada, Lewis Hamilton se convirtió en el piloto con más podios en la historia de la Fórmula Uno. Suma 156 tras haber desempatado este domingo con el alemán Michael Schumacher.

En Barcelona salió desde la 'pole' y mantuvo esa posición para vencer ante Max Verstappen y Valtteri Bottas.

El canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez, que recibió una penalización de cinco segundos, dejaron sus Racing Point en la cuarta y quinta plazas, respectivamente.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

El español Carlos Sainz (McLaren) fue sexto e igualó su mejor resultado en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde ha puntuado en las seis ediciones disputadas. En 2016, con Toro Rosso también fue sexto.

El top-10 lo completaron el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren).

The size of those bottles, tho 🍾😆#SpanishGP 🇪🇸 #F1 @ValtteriBottas pic.twitter.com/ACcT6Epl0J — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

