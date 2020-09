Checo Pérez anuncia su salida de Racing Point

Después de una larga temporada de rumores, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció que dejará Racing Point al finalizar la temporada de F1.

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, “Checo” agradeció la oportunidad e informó que su prioridad es seguir corriendo dentro de la Fórmula 1.

“Todo tiene siempre un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo en el equipo llegará a su fin al término de la temporada”, se lee en la carta.

Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you...

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020

El piloto mexicano desea suerte a su equipo y asegura que su deseo será seguir compitiendo al máximo nivel.

“No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100% en cada vuelta”.

Hace unas semanas, Sergio Pérez fue cuestionado sobre los rumores que colocan al alemán Sebastian Vettel en la órbita de Racing Point para 2021, a lo que solo dijo: "No tengo nada que decir".

Sergio Pérez viene de superar su contagio de Covid-19 hace unas semanas que lo hizo perderse de la segunda carrera consecutiva en el Gran Premio del 70 aniversario.

Racing Point tuvo que recurrir a Nico Hülkenberg, piloto esta temporada sin equipo después de haber pilotado la última década para Williams, Force India (anterior nombre de Racing Point), Sauber y Renault.