Atlético Cuernavaca busca nuevos jugadores para sus filas

El Atlético Cuernavaca busca a los mejores jugadores para el mejor equipo de Morelos, dijo Juan José Arrese, presidente del equipo Tigres en Yautepec, anunciando que ya se realizan las visorías en Acapantzingo a las 16 horas y que se invita a elementos que quieran probarse para integrarse al equipo de la Tercera división y que participa en el G-7.

Agregó, que esta es la primera convocatoria de visorias para la Liga TDP, solo estamos convocando a categorías 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Las actividades comienzan a las 4 de la tarde y se pide ser puntual, recalca que las visorías son totalmente gratis, solamente llevar hidratación y presentarse con uniforme blanco y equipo para jugar futbol, pero más que todo ganas. Si tienen alguna duda llama al 7775929927.

Juan José Arrese hizo mención, que Tigres Yautepec, clasificó a la liguilla por el pase a octavos de final ante Inter de Playa del Carmen en la Liga TDP MX, se quedaron a medio camino, pero los felinos del oriente de Morelos son los que mejores resultados han dado al futbol morelense en los últimos años.

Este equipo por segunda temporada de manera consecutiva estuvo en los dieciseisavos de final de la Liga de Tercera División Profesional (Liga TDP), Tigres Yautepec, se midió con el equipo Inter de Playa del Carmen en la primera ronda de eliminación directa.

Aunque aquí no se busca un ascenso si no la de realizar la formación de jugadores, que si no llegan muy arriba pero la formación queda en ellos como unos buenos muchachos para sus familias y para el país.

El equipo felino de Yautepec, comandado sigue bajo el mando del entrenador Miguel Ángel "Tolo" Velásquez, quien realizó un buen trabajo, quiero decir que hay varios jugadores que por sus facultades futbolísticas han trascendido a otros equipos de mayor jerarquía.





