Atletas hacen recomendaciones para circuito Tequesquitengo

Varios de los atletas que corrieron el medio maratón de 21 kilómetros en el circuito del lago de Tequesquitengo, volvieron pero esta vez a entrenar porque les pareció mucho el recorrido, aunque hicieron algunas recomendaciones para los organizadores para mejorar el trayecto a correr.

Entre los atletas está el ultra maratonista de los 100 kilómetros Arcadio Juárez de Cuernavaca, quien cuenta con una buena experiencia hasta como dirigente en la Asociación de Atletismo en el estado de Morelos, quien en el pasado Medio maratón corrió los 21-K haciendo un tiempo de 2:29, la verdad que estuvo bastante bien, me gustó mucho el recorrido, aunque quiero hacer unas recomendaciones a los organizadores, que se hiciera en sentido contrario para eliminar las bajadas que están para llegar a la meta, si no que se tome para el otro lado, que se elimine la bajada de la carretera que va para Jojutla y hagan nada más la parte recta, pero de inicio subir aquí como si fuéramos al pueblo, pero en el crucero hacer el retorno y dar la vuelta en sentido contrario, hacer la logística del estacionamiento en un horario para poder entrar al lugar donde estacionarse y la meta sea donde está el hotel y va a estar más despejado, aunque siempre va a estar lleno porque es un lugar histórico de los atletas y los ciclistas, también hacer más accesible la inscripción, creo que la cantidad de corredores que estuvieron fueron alrededor de 800 pues se agotaron las inscripciones, pero si bajaran el costo podrían venir más de 2 mil corredores, los 560 que costó con la situación a como está es bastante cara, si la bajan para otra vez vendría más gente, además hacer competencias para niños al final de la carrera hacerles un circuito, en cuanto a los corredores que estuvieron de Morelos me parece que fueron alrededor de 300 porque la mayoría son de aquí, y los demás fueron del interior de la república de los estados vecinos, además hasta les puedo ayudar a hacer la logística, concluyó.