Atletas dejan el trote para juntar basura

El último viernes de cada mes, un grupo de atletas encabezados por Urbano Morgado Herrera, veterano corredor maratonista, salen a las calles de Cuautla, no para realizar su entrenamiento cotidiano, sino para recoger la basura que encuentran a su paso.

Por poco más de una hora, ese día cambian la acumulación de kilometraje de su programa de entrenamiento, por la de juntar kilos y kilos de basura.

“La labor es más cansada que el entrenamiento mismo”, dijeron los deportistas, y es que a cada paso que dan tienen que agacharse para juntar el desperdicio que deja la gente en la vía pública.

“Son personas que no tienen conciencia del daño que le hacemos a nuestra ciudad, pero sobre todo a la naturaleza”, comentaron.

LIMPIAN LA RIBERA DEL RÍO CUAUTLA

Este viernes, cerca de una decena de personas llevaron a cabo una quinta jornada de limpieza a orillas del Río Cuautla, uno de los principales pulmones de la ciudad por la cantidad de árboles que hay en la zona.

Los participantes entre niños, jóvenes y adultos, a convocatoria de Urbano Morgado Herrera quien inició solo esta labor cinco meses atrás, todos con bolsa en mano, limpiaron parte de la ribera del Río Cuautla, recorriendo cerca de un kilómetro y medio por todo el corredor natural.

A este sitio suele ir la gente a realizar ejercicio, por las mañanas principalmente, entre la basura.

“Una vez viajando en el autobús de México a Cuautla, me di cuenta de la gran cantidad de basura que había en los camellones, carreteras y calles, y sin más en mi siguiente entrenamiento me puse a juntar basura, algo en lo que poco a poco se han ido uniendo varios compañeros deportistas; la participación varía, a veces llegan tres, cinco o hasta 15, es según el tiempo de cada persona, pero lo importante es que se han logrado unir gente que no la conocíamos y eso es lo importante, porque estamos despertando conciencia entre la población”, indicó Morgado Herrera.

MIGRANTES DE NUEVA YORK, APLAUDEN Y APOYAN LA INICIATIVA

A esta noble causa en favor del ambiente y de la imagen de la ciudad, se unieron en apoyo el Club de Migrantes Chinelos de Morelos en Nueva York, quienes representados por una comitiva, hicieron la entrega de gorras a todos los participantes.

“Aurora Morales Gil, presidenta del club y vecina de aquí de Cuautla, tiene conocimiento de la iniciativa y nos está dando su respaldo hoy enviándonos estas gorras; nos aplauden desde allá por lo que hacemos por nuestra ciudad y eso nos motiva a seguir echándole ganas, ahora no solo en el deporte sino con esta actividad con la que buscamos cambiar la mentalidad de la gente, y desde luego, la imagen ante el turismo”, comentó el atleta portando la playera del Club de Atletismo Corebo al que pertenece.

Después de una hora y media y de recorrer cerca de un kilómetro y medio a orillas del río, los participantes en la jornada de limpieza lograron juntar cuatro bultos de basura; “no hubo tanta como en otros días, aquí ya habíamos hecho labor y se juntó mucho más, sobre todo en aquella zona donde se ubica el Seguro Social de Cuautla; la gente nos ve y empieza a hacer conciencia y ese es parte de nuestro objetivo”, agregó Urbano Morgado de 67 años y próximo a participar el 7 de noviembre en su segundo maratón de Nueva York con apoyo del mismo grupo de migrantes que trabajan en aquella ciudad norteamericana.