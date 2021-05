Atletas de la UAEM se lucen en el Macrorregional de Halterofilia

Se llevó con mucho éxito el campeonato Macrorregional de Halterofilia rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2021, donde de manera virtual tuvieron participación atletas que conforman la selección de halterofilia de la UAEM

Luego de tremenda participación se obtuvieron los siguientes lugares entre ellos Eric Bahena quien obtuvo el quinto lugar regional en la categoría 81 kg Sub 17, la atleta Mildred Hinojosa se ubicó en el cuarto lugar de la categoría 55 kg sub 20 ambos provenientes de la preparatoria número 2 de la UAEM.

La atleta Sofía Brito obtuvo el cuarto lugar regional en la categoría 64 kg Sub 17, ella es proveniente de la preparatoria número 5 de Puente de Ixtla, la atleta Alejandra Lobatón obtuvo el segundo lugar regional de la categoría 71 kg Sub 20, Ricardo Sánchez obtuvo el tercer lugar en la categoría 61 kg Sub 23 y el atleta Balam Brito obtuvo el segundo lugar regional en la categoría 102 kg Sub-20, cabe destacar que el atleta Raymundo Sánchez de la categoría 96 kg Sub 23 obtuvo el primer lugar regional de esta categoría, estos cuatro atletas son provenientes de la facultad de ciencias aplicadas al deporte.

Finalmente la atleta Ilse Contreras de la facultad de ciencias químicas e ingenierías obtuvo el segundo lugar en la categoría más de 89 kg Sub 20, y para cerrar con broche de oro la competencia, la atleta Monserrat Polanco del Instituto de ciencias de la educación se ubicó en el segundo lugar regional en la categoría más de 89 kg siendo ella la poseedora actual de la medalla de oro en la Universiada Nacional Mérida 2019.