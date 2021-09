Atleta se pierde el Mundial Escolar de Tae kwon do por la pandemia

Debido a que en 2020 el Mundial presencial de deporte escolar fue cancelado por la pandemia, Morelos que tenía en ese año la clasificación asegurada de un deportista en la disciplina tae kwon do, se quedó sin aportaciones para la selección mexicana dentro de la justa internacional que arrancó este fin de semana en Belgrado, Serbia, con buenos resultados para la delegación azteca que ha cosechado rápidamente sus primeras medallas en atletismo y justamente el tae kwon do.

El presidente de la Asociación de Deporte Escolar de Morelos (ADEM), Guillermo Guerrero Bujdud, informó que la entidad no aportó atletas a esta selección principalmente por la situación de la pandemia que evitó que se pudiera trabajar con los jóvenes deportistas de edad escolar.

Detalló que el año pasado, antes de la contingencia sanitaria, Morelos había clasificado a Juan Urquiza en la modalidad de formas de tae kwon do al Mundial que estaba programado en ese mismo año, sin embargo el evento se tuvo que cancelar debido a la situación sanitaria que estaba creciendo con altos índices de contagios de Covid-19 en el mundo, y especialmente en toda Europa.

“Se tenía asegurado el pase de Juan en tae kwon do, pero al cancelarse el evento, para este año ya no dio la edad y por esa razón no pudo asistir”, comento el dirigente, quien argumentó que en el resto de las disciplinas contempladas en el mundial, no se tuvo participación por la misma situación de la pandemia.

“Era el único que estaba clasificado, en el resto de las disciplinas no se pudo trabajar y no se pudo clasificar a nadie más”.

De esta forma el morelense, a la vuelta de los meses rebasó el límite de edad que marcan los juegos, por lo que perdió la oportunidad de acudir con la representación nacional a la justa mundialista escolar.

En ese mismo año, recordó, se realizó el campeonato mundial escolar en línea de ajedrez celebrado desde Armenia, con la destacada actuación del morelense Brian Emiliano Gálvez, quien logró clasificarse entre los finalista, pero una falla en el internet lo dejó fuera de lograr su boleto a la etapa presencial de este año en Belgrado.

De esta manera, Morelos no tuvo representación en el Mundial que se realiza del 11 al 19 de septiembre en el país europeo, y donde México ya logró sus primeros pódiums en atletismo y tae kwon do.