Arturo Padilla, presidente de la Liga Estatal Morelos

El pasado martes, la Primera Liga Estatal Morelos presentó al exfutbolista profesional Arturo Padilla como su nuevo presidente de liga, asimismo anunció sus nuevas convocatorias y próximos proyectos.

El exfutbolista morelense Arturo Padilla, es licenciado en Educación Física y cuenta con una trayectoria muy fructífera dentro del fútbol profesional con 17 años de carrera, fue parte de equipos como Dorados de Sinaloa, Morelia y Necaxa. Además, fue director de Deportes en una prestigiosa Universidad en Morelos y ha participado en distintos proyectos de televisión enfocados en deportes.

"Sabemos que la liga se tiene que ir fortaleciendo y buscamos perfiles profesionistas, porque queremos profesionalizar el deporte, que no se vea como un espacio de catarsis únicamente, por eso estamos invitando a escuelas formativas con niños de todas las edades para que primero se formen como ciudadanos y después como deportistas", expresó el profesor Juan Carlos Sánchez, integrante de la liga y de la asociación que impulsa este proyecto.

Este proyecto académico, integral y deportivo busca fortalecerse, llegar a más personas y consolidarse como uno de los más importantes y destacados a nivel estatal.

Para lograrlo, se encuentra trabajando bajo tres ejes fundamentales:

- Desarrollo y acercamiento hacia el deporte con personas de todas las edades

- Profesionalización. Que consta en realizar cursos, capacitaciones y clínicas con ex jugadores profesionales y ex directores técnicos para capacitar a los profesores de educación física no sólo en la parte táctil sino también en el desarrollo integral de los niños y jóvenes

Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca

- Capacitación del desarrollo socio-emocional en los niños

"Estar al frente de esta liga, es una oportunidad muy buena, agradezco al doctor Carlos Sánchez por la confianza, si alguien está preocupado por que los valores se puedan regresar a los torneos y a las canchas, sin duda, es él. La liga es un proyecto serio de una formación integral, en el que queremos trabajar de manera formal. Considero que hacer torneos no es difícil, lo importante de todo esto es el dejarle algo a la sociedad; muchas veces nos enfocamos en ganar, tener una medalla o un trofeo, sin embargo el mayor premio es el aprendizaje que le podemos ofrecer y dejar a los niños y jóvenes, por eso empezaremos a trabajar con ellos, no sólo dentro de la cancha, sino en las oportunidades que puedan tener y desarrollar fuera", comentó Arturo Padilla, presidente de la Primera Liga Estatal Morelos.

Asimismo, hizo hincapié en que el trabajo en conjunto de directivos y profesores es muy importante y se verá reflejado en las canchas.

Desde el 16 de junio, se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

- 4ª División (Premiación: 1er. lugar - $35 mil; 2do. lugar - $15 mil y 3er. lugar - $5 mil)

- Torneo Benny Ferreyra. Categoría 2004-2005 (Premiación: 1er. lugar - $10 mil; 2do. lugar - $5 mil y 3er. lugar - $3 mil)

- Torneo Futuras Promesas. Categoría 2006 - 2007 (Premiación: 1er. lugar - $5 mil; 2do. lugar - $3 mil y 3er. lugar - $1500)

- Torneo Futuras Promesas. Categorías 2014 - 2015; 2012 - 2013; 2010 -- 2011 y 2008 - 2009 (Premiación: 1er. lugar - Uniformes; 2do. lugar - Balones Voit y 3er. lugar - $500)

"Es importante que el deporte se pueda apoyar, no sólo a través de una institución como lo es en este caso la Normal Superior Benito Juárez, sino de otras instituciones que puedan destinar recursos para promover el deporte a nivel municipal y estatal. Nosotros que hemos trabajado mucho tiempo en el deporte con niños y jóvenes, es una formación integral que no te da ninguna universidad y es algo importante para ellos. Vamos a poner, todo el interés, disciplina y formalidad para que cada entrenador tenga la confianza de que se va a trabajar con toda la honestidad".

Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca





El doctor Juan Carlos Sánchez detalló que entre los próximos proyectos, lanzarán la convocatoria para la Golden Leage (Liga dorada), proyecto que consta de hacer la invitación a todos los equipos que de alguna manera ya traen un antecedente, prestigio o marca registrada, para organizar un torneo de manera semestral en la categoría libre.

"A todos los equipos de tradición, esperen la convocatoria porque próximamente estaremos en creando la Golden Leage, que tiene el objetivo de rescatar y darles palestra a esos equipos que ya están conformados y juegan en distintos torneos, queremos consolidar un torneo de calidad y que verdaderamente se modifique la perspectiva que se tiene sobre el deporte, y por ahora específicamente sobre el fútbol".

Asimismo, se comentó que por ahora están enfocados en el fútbol soccer, sin embargo, más adelante buscarán emprender otros deportes, para brindarle más oportunidades a los niños y jóvenes morelenses.

"Es un proyecto innovador porque no sólo será de fútbol, viene una gama de deportes, en los que vamos a trabajar fuerte para que otras disciplinas se puedan integrar y empezar a trabajar con las mismas reglas. Vamos empezando poco a poco, posiblemente en la parte que ya se le había avanzado pero vienen muchas cosas, nuestro objetivo es promover el deporte con este granito de arena", dijo Arturo Padilla.

Con la situación de la pandemia, el sector deportivo también se vio muy afectado, sin embargo, poco a poco se ha ido reactivando y tanto niños, jóvenes y padres de familia, ahora tienen más confianza en estos proyectos, siempre respetando los protocolos de salud.





Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca





"Soy enemigo de que siempre se castigue al deporte, está comprobado que hacer ejercicio te ayuda a prevenir muchas enfermedades, por ejemplo al practicar fútbol, tienes mayor fortaleza en los pulmones y creo que debemos tener la responsabilidad de seguir con las medidas necesarias dentro y fuera de la cancha para mantenernos sanos y cuidarnos".

Cabe destacar que la Primera Liga Estatal Morelos, inició como un proyecto académico y social para promover los buenos valores y desarrollar el potencial humano en niños, jóvenes y adultos.

"Nosotros pensamos en un proyecto que abonara a un tejido social que desafortunadamente está destruido, y en ese sentido, estuvimos analizando la situación desde diferentes perspectivas como académicos, y es así cómo nace la intención de aportar y hacer algo por la sociedad, pero no sólo en los niños que están en formación sino también en los adultos, como padres de familia y que son un referente para los niños, porque la intención de este proyecto es la capacitación permanente e integral y el desarrollo psicosocial", comentó Juan Carlos Sánchez.





Para mayor información e inscripciones a las convocatorias, visita la página web www.primeraligaestatalmorelos.com ó la página de Facebook: /LigaEstatalMorelos ó llama al teléfono 7774466391.