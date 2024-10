Arruinó mi carrera, dice Checo Pérez sobre el toque con Liam Lawson en el GP de México

Luego de terminar en último lugar el Gran Premio de México, Sergio Checo Pérez se lanzó contra Liam Lawson, luego de que un toque con el piloto de la escudería hermana de Red Bull echara por tierra sus oportunidades de remontar la carrera.

El mexicano vivió un duelo con el piloto neozelandés, y en un momento ambos se tocaron, lo que provocó daños en ambos monoplazas. En ese momento, sin saberlo, terminaron sus posibilidades de sumar puntos.

“Fue totalmente innecesario, estaba fuera de la pista, le había hecho la maniobra en la curva cuatro y en la curva cinco se queda totalmente por fuera. Llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya, pero bueno, también hizo lo mismo con Fernando (Alonso) la carrera pasada, con Franco (Colapinto) al final. Fue una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos”, dijo a los medios de comunicación.

Deportes El gesto de Liam Lawson al rebasar a Checo Pérez que enfureció a los mexicanos

Pérez recomendó a Lawson escuchar a los pilotos más experimentados, o no va a lograr triunfar en la categoría más importante del automovilismo.

“Es un chavo que está llegando a la Fórmula Uno, quizá trae demasiada presión, demasiadas ganas de traer protagonismo. Creo que Fernando (Alonso) intentó hablar con él también en Austin, hizo lo mismo con Franco y si no aprende y no abre la cabeza, seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato para el próximo año”, apuntó.

El mexicano lamentó el gran inicio de carrera que tuvo pues, al igual que el público en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se ilusionó con una remontada.

“Mi carrera empezó muy bien, hice una gran arrancada. Aún con la penalización de haberme parado mal en la arrancada, veníamos muy bien y teníamos todo para ir adelante, pero desafortunadamente vino el incidente con Lawson y eso nos perjudicó bastante”, expresó.

¿Fue el Gran Premio de México la peor carrera de Sergio Pérez?

Las estadísticas dicen que el Gran Premio de México 2024 es el peor de en la carrera de Sergio Pérez. Si no se cuentan los abandonos, es la única donde no sumó puntos y terminó en el peor lugar posible. “Checo” aceptó esta situación, aunque recordó que en 2023 hizo todo por complacer a sus fans.

“Ha sido un fin de semana complicado. Digamos que mi peor Gran Premio, porque el año pasado choqué yendo primero, llegando a la primera curva. Siempre lo he dicho, mi sueño es ganar el Gran Premio en México y lo volveré a intentar el próximo año”, señaló.

Finalmente, agradeció al público y prometió volver en 2025 para intentar, una vez más, ser profeta en su tierra.

“Con mucha energía después de todo el apoyo de toda esta gente que es increíble, que me ha dado demasiado, que han hecho que valga la pena todo y que no me voy a rendir por ellos y que volveremos el próximo año más fuertes. Gracias”, sentenció.

Publicado originalmente en ESTO