Arroceros vuelve a quedarse sin partido el fin de semana

Cuautla se volvió a quedar sin participar en la jornada del fin de semana de la Liga Premier, pero ahora por cuestiones del equipo rival.

Los Guerreros de Xico no podrán jugar en su cancha del Palillo Martínez como estaba programado este sábado a las 16 horas en la capital del país, por lo que la Liga envió un comunicado en el que informa que el partido de la Serie B entre Guerreros y Arroceros será reprogramado.

Como se sabrá, Cuautla no jugó en la jornada 3 su partido como local ante los Aguacateros de Uruapan por adeudos en la Liga Premier, por lo que la nueva suspensión ya preocupa a su cuerpo técnico ante la falta de actividad de sus dirigidos.

“En lo deportivo es muy desafortunado porque nos toma ya con dos semanas de no jugar, hoy por una cosa ajena al club; ellos había mandaron un comunicado este jueves en donde nos pedían cambiar de sede y horario el sábado; querían jugar a las 11 en Chalco por haber una actividad en su cancha, y así se había aceptado, pero por la noche la Liga Premier manda un comunicado donde nos informa de la suspensión del partido, por lo que fue Liga la que no aceptó el cambio”, comentó el estratega arrocero, Alexis Bañuelos Montor.

“Hay ciertas probabilidades de ganarlo en la mesa porque es una situación extra al club, y porque no avisó Guerreros de Xico con anticipación para hacer el cambio; sabemos que trataron de hacerlo por la actividad de la Formula 1, pero ese serial no se programa de la noche a la mañana y ellos no hicieron el cambio a tiempo y creo que por ese lado se podría ganar en la mesa”.

Ante la nueva inactividad, el técnico se dijo preocupado porque les puede costar a los futbolistas perder ritmo de juego, el cual empezaban a agarrar en las dos primeras jornadas del torneo donde se obtuvieron dos resultados positivos.

“Hoy se cumplen dos semanas completas que jugamos el último partido contra Calor; y por eso vamos a buscar a toda costa un partido amistoso este sábado contra un equipo que nos venga a ayudar, lo vamos a resolver para jugar mañana, entre nueve o diez que será lo ideal para descansar como lo teníamos previsto el domingo porque viene una doble jornada, iniciando el miércoles próximo en el estadio de los Pinos contra el equipo de los Lobos Huerta”.

Después de ese encuentro a mitad de la siguiente semana, el domingo el equipo cuautlense regresará a su estadio para medir fuerzas con los Huracanes de Izcalli.

“Tenemos dos jornadas dobles en el calendario, ambos en el mes de octubre, y si se juegan los dos partidos que tenemos suspendidos, estamos hablando que tendríamos un mes muy cargado, por eso esperamos que el juego ante Guerreros se defina en la mesa, de lo contrario se nos vendrá un carga muy fuerte”, finalizó.