Los Arroceros del Cuautla están a punto de pasar a la historia como ocurrió hace algunos años con los Cañeros del Zacatepec, debido a la deuda que se viene arrastrando en la Federación Mexicana de Futbol y que le impidieron disputar la liguilla esta semana, derecho que se había ganado en la cancha después de finalizar tercero en la tabla.

El equipo morelense fue descalificado del torneo con base al artículo 26 del reglamento de competencia, por lo que se analiza su posible desafiliación de acuerdo con el artículo 27 del mismo reglamento.

En el artículo 26 se indica que, para tener derecho a participar en la fase final, los clubes calificados deberán haber cubierto todas y cada una de sus obligaciones económicas, razón por la que Cuautla que arrastra una deuda de más de un millón de pesos, de acuerdo con su directiva, lo llevó a la eliminación de la fiesta final.

Esta sanción lleva a un siguiente punto del reglamento que pone al club en el serio riesgo de perder la franquicia, los cual se expresa en el mencionado artículo 27 dentro del departamento de las obligaciones económicas que tienen todos los equipos participantes dentro de la actual temporada 2021-2022.

“Cuando un club que, teniendo todo el derecho deportivo, no participe en cualquiera de las etapas de la fase final, se hará acreedor a las siguientes sanciones: Para clubes de Liga Premier será causa de desafiliación. Liga Premier someterá a consideración de la FMF el proceso correspondiente”.

Cuautla está en este punto siendo sometido a consideración de la Federación Mexicana de Futbol.

La demanda por falta de pagos

A esta situación de deuda por multas y demás pagos no cubiertos a la FMF desde el torneo anterior cuando militó en la Serie A, se agrega la demanda que levantaron jugadores y cuerpo técnico por la falta de pago de sus quincenas del presente torneo.

Ellos manifestaron su molestia y tristeza por la situación que vive el equipo.

De acuerdo con el técnico, Alexis Bañuelos Montor, debutante en este torneo como responsable del banquillo, están en espera que la comisión del jugador les resuelva la demanda que se entabló en la Federación, y a la fecha se acumulan cinco quincenas sin cubrir su salario.

“Los jugadores siguieron jugando, entregándose en la cancha en cada partido a pesar de la falta de pago, terminamos invictos porque el único partido que se perdió fue en la mesa, ninguno abandonó el barco y se mantuvieron hasta el final con la ilusión de jugar la liguilla y mostrarse para buscar promoverse a otros clubes para el siguiente torneo, pero lamentablemente nos dejaron fuera”.

Expuso que casi la mitad del plantel, unos 10 jugadores, son de otras entidades y no tienen recursos ni para regresar a sus lugares de origen; “siguen aquí, quieren regresar a sus casas, pero no tienen ni para pagar su regreso, por lo que están en espera que se resuelva la situación”.

“Cuerpo técnico y jugadores nos sentimos tristes, devastados y molestos… fueron largos meses de trabajo los cuales sufrimos demasiado, sería muy larga la lista de cosas de las que carecimos, pero como siempre se los dije a mis jugadores siempre vimos por el equipo, por los colores, por la historia que representa este equipo. Hicimos un gran torneo en el cual nos llevó a ser el mejor del torneo sin ninguna derrota en cancha, desde el día 1 hasta el día de hoy siempre nuestro objetivo fue trascender, siempre di lo mejor para mis jugadores, sólo me queda agradecerles por sudar la camiseta que sin importar los momentos por los que pasábamos, dejamos todo en la cancha. Es mi primera experiencia al frente de un grupo de jugadores y me voy realmente muy satisfecho no por los resultados sino porque logramos ser una familia, un grupo muy sano y muy profesional”.