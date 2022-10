Arroceros de Jojutla acumulan decepciones

La derrota de los Arroceros de Jojutla causó una decepción para José Luis "Coca" Ocampo Espín, dirigente del club arrocero, al considerar que son jóvenes capaces de muchas cosas pero que contra el F.C. Juárez se vieron muy deficientes, llevando a sumar su tercer derrota consecutiva.

"No han salido las cosas como uno las quiere y las planea, pero vamos a seguir trabajando ya que esto tiene que continuar y mientras haya posibilidades vamos a mejorar, vamos a darle fuerte para tratar de que ya no tengamos muchos altibajos, el camino es largo y vamos a trabajar en esta semana, van ocho partidos y este viernes que viajamos a Iguala lo podamos resolver a favor, la verdad que estoy muy molesto porque muchos de los chavos no le pusieron el extra que se necesita para salir avantes, nosotros les hemos dado la confianza y vamos a trabajar en eso, de lo contrario hacer cambios".

¿Cómo vistes el partido?

"Bueno, en el primer tiempo tuvimos oportunidades de gol, pero en el segundo tiempo dejamos de hacer muchas cosas, hicimos muchos balonazos y la verdad que eso no es atacar, vamos hablar con ellos y corregir porque así no se puede, el equipo no está pasa esto si no que está para cosas grandes, tenemos el apoyo al ciento por ciento, y el que no quiera pues tenemos que voltear a ver a la banca, esto puede ser la solución, ahora tenemos que salir a Iguala por los tres puntos ya no se puede esperar más", concluyó el dirigente arrocero.





