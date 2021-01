Arroceros de Cuautla trabaja para dar mejores resultados: Guillermo Gómez

Después de que el lunes se presentara Samuel Ponce de León, ex técnico de Azores de Hidalgo para tomar las riendas del equipo Arroceros Cuautla, algo que finalmente no se concretó, el hasta ahora técnico del equipo morelense, el argentino Guillermo Gómez Pereyra, se dijo tranquilo y sin presión “porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas, si estuviéramos mal estaría nervioso, pero no es así”.

El estratega sudamericano reconoció que es incómodo que estas cosas sucedan, y más cuando se había difundido en la propia página oficial de la Liga Premier la llegada del nuevo estratega, desde días antes.

“Si lo vi (el reportaje), me extrañó pero no pasa nada, la directiva decidió por la continuidad para la segunda vuelta y estamos trabajando para entregar los mejores resultados”, señaló.

Gómez Pereyra llegó a dirigir a los Arroceros a partir de la jornada 10, debutando con un empate con sabor a victoria en el mítico estadio Jalisco frente al Cafessa a 2 goles, y perdió los dos siguientes, ante Cafetaleros de Chiapas por 1-2 en casa, y Zitácuaro por 2-0 en condición de visitante.

“Estoy tranquilo y entiendo la situación de la directiva, no le veo ningún problema, ellos hablaron conmigo, me explicaron lo sucedido y me dieron el respaldo y la continuidad y eso se agradece muchísimo, hay que cumplir ahora con la gente para que vean que no se equivocaron”.

El pasado lunes por la tarde minutos antes de iniciar la práctica, la primera de forma presencial de la semana por el semáforo rojo de contagios de Covid-19 en Morelos, arribó al estadio el entrenador Samuel Ponce de León, que según sus palabras, había dejado la dirección técnica de Azores de Hidalgo de la misma Liga Premier para dirigir al Cuautla. Sin embargo el ofrecimiento no se concretó pues antes de la práctica habló con él la directiva y se marchó molesto por lo ocurrido.

Guillermo Gómez llegó poco después a la práctica para seguir al frente como timonel del equipo morelense.

“Con lo poco que hemos hecho en este tiempo (tres partidos dirigidos), creo que hemos demostrado capacidad y que se pueden hacer cosas importantes; estoy tranquilo por lo que estoy haciendo, si uno estuviera trabajando de una manera que no estuviera conforme, a lo mejor sí estuviera nervioso, pero sinceramente estoy muy tranquilo y sé que esto es de trabajo y los resultados se van a dar en función de lo bien que se hagan las cosas”, añadió Gómez Pereyra al responder sobre el incidente.

El técnico sudamericano continuó este miércoles con la preparación del equipo en el estadio Isidro Gil Tapia de cara a la segunda vuelta del torneo de Liga Premier, realizando visoría sobre unos 30 jugadores que han llegado a probar suerte. De ellos saldrán por lo menos siete refuerzos ante las bajas que se darán por lesiones o por bajo rendimiento.