Arroceros de Cuautla a 2 mdp de la desaparición

A un día de que se cumpla el plazo que dio la Liga Premier para pagar la deuda de más de 2 millones de pesos este 30 de diciembre, el equipo Arroceros Cuautla sigue en riesgo de perder la franquicia al no cumplir todavía con los pagos a la Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo con el director deportivo del Club, Alfonso Aguilar Montiel, la tesorería municipal saliente del Ayuntamiento de Cuautla que administra al equipo profesional, solicitó la semana anterior el estado actual de la deuda que tiene el club.

Con fecha de 22 de diciembre, indicó, el club tiene una deuda que supera los 2 millones de pesos, misma que lo tiene al borde de la desafiliación.

“Por indicaciones del tesorero municipal se solicitó el estado financiero del club ante la Liga Premier, y se confirman los diferentes montos como son la cuenta corriente que supera el millón 100 mil pesos, las multas de comisión disciplinaria que ronda más de 300 mil pesos, y la deuda a los jugadores que supera los 500 mil; son más de 2 millones de pesos los que se deben”, indicó.

Sin embargo, el tiempo se agota y de ese monto nada se ha movido a menos de 24 horas de cumplirse el plazo que otorgó la Liga Premier.

“El municipio no ha podido cubrir los adeudos que hay con la Federación Mexicana de Futbol; por indicaciones del tesorero Hugo Cruztitla se le hizo entrega del estado actualizado (financiero), el cual el contador José Luis Herrera de Liga Premier me lo hizo llegar, y se está buscando una alternativa de pago, se están haciendo las negociaciones las cuales no se han agotado y se siguen haciendo los intentos porque el equipo no se desafilie. Hay que entender que el equipo es parte del municipio y serán cuestiones de la presidencia y la tesorería municipal quienes decidan el rumbo que tomará el equipo de futbol Cuautla, ya que, en nuestras manos como funcionarios no está el poder hacer el pago”.

El mismo entrevistado indicó que en este tema se ha buscado el apoyo del propio gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sabiendo que es un gobernador que tiene peso por la trayectoria que tuvo como futbolista profesional.

“En Cuernavaca durante un evento reciente, solicité el apoyo al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que apoyara al Cuautla, un equipo de mucha tradición; sería muy lamentable que durante su gobierno que ha demostrado apoyo al deporte, se perdiera el Zacatepec y ahora se perdiera el Cuautla; creo que sería muy importante su intervención como personalidad del medio deportivo y como personalidad política para que se pueda apelar a alguna solución”.

Indicó que la respuesta del mandatario fue afirmativa al abrir una reunión con el director del deporte del estado, sin embargo, ésta no se ha celebrado.