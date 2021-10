Arroceros Cuautla reanuda entrenamientos tras suspensión de juego

Después de la suspensión del partido del domingo frente a Uruapan por adeudos en la Federación Mexicana de Futbol, la mañana de este lunes el equipo Arroceros Cuautla inició sus entrenamientos de la nueva semana con miras al partido de la jornada 4 donde visitarán a Guerreros de Xico en la capital del país el fin de semana.

En medio de una gran incertidumbre por los problemas administrativos que llevaron a la Liga Premier a la cancelación del juego pactado en la cancha del Isidro Gil Tapia, el cuerpo técnico que encabeza el joven estratega Alexis Bañuelos Montor sólo espera que dicho compromiso no se pierda en la mesa por cuestiones extra cancha, ya que su equipo ha tenido buen inicio de torneo y merece pelear los puntos en el terreno de juego.

“Nosotros nos preparamos muy bien para el partido del domingo, la noticia de la suspensión nos llegó el sábado; estábamos entrenando y preparándonos para el partido del día siguiente cuando nos informan de que no se jugaría, por lo que tomamos el domingo como día de descanso y por eso estamos hoy lunes trabajando para preparar la semana para el sábado que visitamos a Guerreros de Xico”.

El estratega, tras reconocer que su equipo ha tenido un buen comienzo de torneo con un triunfo de local y un empate de visita que los pone en el subliderato de la tabla general de Serie “B” con 4 puntos, espera que la decisión que se tome a nivel federación no perjudique al equipo en lo deportivo.

“Esperamos que se juegue el partido, que no se pierda; la verdad desconozco cuales son los motivos, pero ojalá que se determine jugarlo ya sea a mitad de semana, o más adelante ya que en la siguiente es jornada doble; esperaremos que así se determine y se jugaría entre semana ya no hay fines de semana libres”.

La situación de pantalón largo, viene a ser un revés mental para todos en el equipo, la cual esperan superar con el trabajo en la semana para seguir en el mismo camino para el siguiente duelo del fin de semana.

“Vamos bien en este inicio, el último partido nos dejó un sabor agridulce porque tuvimos que haber ganado (a Calor en Monclova); nos faltó definición ya que el partido fue totalmente nuestro, la posesión de la pelota la tuvimos nosotros, propusimos el partido, tuvimos ocasiones de gol y tristemente se empató, pero nos deja contentos en cuanto al funcionamiento ya que se hizo un buen partido”.

El entrenador arrocero reconoció el gran esfuerzo de sus jugadores al salir a jugar con gran dinámica pese al largo viaje de 18 horas que hicieron en el autobús hasta la ciudad del estado fronterizo.

“Los chavos están muy tranquilos, los de las 18 horas de viaje parecían más ellos que nosotros; en el aspecto físico se mostraron muy bien y no nos quedó más que aceptar el empate pese al gol anulado que viendo la repetición, no hubo ninguna falta, pero bueno, no nos toca hablar de los árbitros, pero sí sentimos que merecíamos algo más”, puntualizó.