Arremete la FMB y sus asociaciones contra del CMB amateur por muerte de peleador veracruzano 

Tras la muerte de un joven boxeador veracruzano de 19 años después de un encuentro de box celebrado en el estado del Golfo, la Federación Mexicana de la disciplina y sus asociaciones en el país, han arremetido en contra de los organizadores de dicho evento que estuvo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo Amateur.

Entre ellas se encuentra la Asociación de Boxeo del Estado de Morelos a cargo de Saúl Hernández García, quien al igual que la Federación exigió la investigación de la muerte del pugilista ocurrido este 29 de noviembre en la madrugada.

En un escrito que hizo público en sus redes sociales la FMB encabezada por Ricardo Contreras Hernández, se manifiesta que el peleador de nombre Héctor Hernández había participado el pasado 26 de noviembre en una función de boxeo amateur, que los organizadores reconocieron, “era avalada por el Consejo Mundial de Boxeo Amateur y apoyada por el gobierno municipal del puerto de Veracruz, los cuales junto con entrenadores y el referee no son reconocidos por la Asociación de Boxeo estatal que reconoce la Federación Mexicana de Boxeo”.

Argumentó que la función careció, entre otras cosas, de un médico y ambulancia; “con un referee totalmente incapaz que permitió que golpearan de más al peleador hoy fallecido”.

La Federación al final del escrito exige “una investigación profunda por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y castigo ejemplar para todos quienes propiciaron la muerte de este joven boxeador con su negligencia”.

Al respecto el presidente de la asociación morelense de deporte de los puños, agregó:

“Nosotros si no hay medico ni ambulancia no empezamos nunca un evento, y mucho menos sino se cumplen con los requisitos que pedimos como examen médico, la prueba de no embarazo para las mujeres, la responsiva de los papás, en fin, si no se cumplen con estos documentos no podemos empezar.

“Aquí simplemente ellos (los veracruzanos) no están protocolizados ante notario público, no pagan impuestos, no están legalmente constituidos como nosotros y además hacen lo que piensan que hacen bien, pero lo hacen mal; a ellos les conviene lo económico, hacer un semillero de boxeadores para llevarlos al matadero que es el boxeo profesional y ganarse una lana”.

Hernández García dijo que en Morelos “seguimos trabajando de la mano de la Federación, haciendo varios estatutos con el boxeo olímpico, lo hacemos bien y hoy en la actualidad tenemos boxeadores sobresalientes que esperamos llevar a los juegos olímpicos y ganar una medalla olímpica que es lo que buscamos nosotros los mexicanos, a veces sin los recursos de la Conade o del gobierno, vemos como le hacemos pero siempre salimos adelante haciendo las cosas bien, la prueba está que acabamos de llevar a una mujer al mundial, no avanzó pero ganó una pelea. Trabajamos como nos marca la Federación con la instrucción siempre de salvaguardar la integridad física del deportista”, puntualizó.









