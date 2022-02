Arredondo entrega apoyo a Luis Avilés que se alista para competencias en Europa

Próximo a salir a Europa para tomar parte en sus primeras dos competencias del año en el inicio del ciclo olímpico de París 2024, el velocista Luis Antonio Avilés Ferreiro agradeció el apoyo que le brindó el Ayuntamiento de Cuautla esta mañana al entregar un cheque por 30 mil pesos en manos de su mamá, la señora Violeta Ferreiro.

Es el primer apoyo que recibe el deportista cuautlense de las autoridades municipales desde su inicio en competencias internacionales en 2018.

El conocido como “El Flash de Cuautla”, logró en ese año la medalla de oro en Argentina dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud a la edad de 16 años en la capital Buenos Aires en su prueba favorita de los 400 metros planos.

Entre su palmarés reciente, Avilés Ferreiro logró en 2021 el subcampeonato en el Mundial Sub-20 de Atletismo desarrollado en Nairobi, Kenia, donde implantó su mejor marca hasta el momento (44:95 segundos), y semanas después se colgó la medalla de oro dentro de los Juegos Panamericanos Junior efectuados en la ciudad colombiana de Cali.

En conferencia de prensa celebrada la mañana de este lunes, el presidente municipal de Cuautla Rodrigo Arredondo López hizo entrega de un cheque como apoyo a su próxima salida al viejo continente.

El corredor estará saliendo a Francia el próximo 7 de febrero para tener su primera participación en París el 9, y luego el 12 estará en Alemania para estar en competencia en la ciudad de Borussia Dortmund en la modalidad bajo techo, ya que la finalidad será llegar bien preparado en el mes de marzo al Mundial de atletismo bajo techo que se efectuará en la ciudad serbia de Belgrado, del 18 al 22 de marzo, evento oficial de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés).

En la parte culminante de su preparación que sigue en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la capital del país, Avilés Ferreiro recibió la noticia del apoyo otorgado por las autoridades municipales.

“Es la primera vez que me otorgan un apoyo en mi municipio y estamos bien agradecidos, es un apoyo que nos servirá para las competencias que vamos a tener primero Dios. Se le pidió el apoyo al presidente apenas el pasado viernes y muy atento me contestó muy rápido; estamos muy agradecidos con él, está cumpliendo la palabra de apoyar y esperemos que siga así y no sea el único apoyo que se otorgue a los deportistas”.

Reconoció que el incentivo llega en un momento importante de su carrera deportiva, a sus 19 años y en el inicio del camino rumbo a Paris 2024, y en el cual buscará romper la marca de Alejandro Cárdenas (44:31).

“Sin duda servirá de mucho este apoyo ya que enfrentaremos competencias muy importantes, si o sí tenemos que estar ahí para seguir buscando los objetivos que estamos persiguiendo en este año, paso a paso”, comentó.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter