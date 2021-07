Arrancan las visorías para los Cañeros de Jojutla

Este día inician las pruebas con las visorias en la unidad deportiva La Perseverancia de Jojutla en punto de las 14 horas, son para las categorías 2001,2002, 2003, 2004,2005 y 2006,; jugadores de futbol de Jojutla de los municipios circunvecinos, de todo Morelos y si vienen de otros estados son bienvenidos, señaló Alejandro Gutiérrez, director deportivo del equipo de la Tercera división.

Además informó, que las visorias inician este martes y siguen este jueves continuando hasta el viernes 9 de julio del presente año, quienes lleguen deberán de llevar playera , short y calcetas blancas, pero también deben de llevar su hidratación, tener el cubrebocas, respetar la sana distancia a 2 metros, res petando todas las medidas sanitarias.

El presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante está muy empeñado en seguir apoyando a este equipo como lo ha estado realizando, “Ya tenemos dos equipos en el circuito de la Tercera división en el futbol profesional mexicano con el ascenso u obtención de la franquicia de esta división, y estaremos apoyando a ambos conjuntos, pues ves un lugar donde los jóvenes practican su deporte favorito, muchas veces no tienen que hacer y aquí están a donde les gusta, quiero volver a mencionar que esto no es un gasto si no que es una inversión que se hace a través del deporte, se espera que en estas visorias el entrenador pueda encontrar las piezas adecuadas para el equipo los Cañeros de Jojutla y así se puede desarrollar una buena temporada que es la que viene que posiblemente inicia en septiembre, por lo que hay que estar bien preparados”, concluyó.