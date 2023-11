Arranca la liguilla el domingo en el futbol de la Liga Cuautla

La Liga de futbol Cuautla, en su año 42, dará inicio este fin de semana a la liguilla en donde estarán en disputa los campeonatos de Liga 2023 en siete categorías.

Ocho escuadras clasificaron a esta fase de finales para definir a los monarcas, mientras que los equipos que no clasificaron jugarán de manera alterna el torneo de Copa.

En cinco de las siete categorías, se jugarán todavía este domingo algunos partidos de repechaje para terminar de definir a los equipos invitados a la fiesta final.

El domingo 12 de noviembre se juegan los partidos de ida de cuartos de final. Por la categoría Alfa, los primeros dos encuentros se juegan a las 10 horas, con el duelo Hooligans United que recibe a 5 de Febrero en la cancha 1 de Amilcingo; y en la cancha de la Hidalgo, el local Hidalgo se mide a Ferronales.

Más tarde, a las 12, Tazas Cuautlixco será anfitrión de los Primos en Santa Inés, y a las 14 horas en la cancha 2 de Amilcingo, CDR Juvenil abre de visita ante el Deportivo Flores.

En la categoría Beta, a las 8 horas hay tres partidos dominicales: PSG vs Inter en Cocoyoc 1; Colibríes vs Ignacio Maya en Ingenio de Casasano; y Halcones Ejecutivos frente a Fides en Casasano Pueblo. Y a las 16 horas, Cuautla vs Escorpiones en Campi.

En los grupos Gama, Delta, Kappa, Sigma y Omega habrá repechaje.

En el Gama juegan la repesca por el boleto a liguilla, Pollos vs Inter en la Eufemio Vega de Cuautlixco a las 8 horas; a las 12, Atlético Neri vs Inter Cuautla en Campi; a las 14 horas, Unión Coca Cola vs Real Victoria en Casasano Pueblo; a la misma hora pero en Coahuixtla, Famaol vs Juan Morles.

Por el grupo Delta, Fuim se mide a Jaguares a las 16 horas en Santa Inés; antes en Tetelcingo a las 12, Porcino vs Irish; a las 14 horas, Felinos vs Aqua en los Estanques, y a las 16 horas en Eufemio Vega, juegan Galeana Jr vs Parientes.