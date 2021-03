Arrancó el 86 torneo de semana mayor de Golf

Como estaba previsto, inició en el Club de Golf Cuernavaca el 86 Torneo de Semana Mayor, sus instalaciones están de gala, una verdadera fiesta deportiva del golf, la cual llegará a su final el próximo 4 de abril del presente año.

Este año rompe récord de asistencia con 130 participantes que llegaron de todas partes de la república mexicana.

Este histórico campo, albergará durante esta semana a jugadores de diversas categorías: Campeonato, AA, A, B, C, D, E, Súper Senior, Damas e Infantiles, que recorrerán el campo para lograr uno de los mejores lugares y poderse llevar uno de los excelentes premios.

En la competencia iniciaron las categorías de Damas, los Senior y los de categoría Infantil de los 11 a los 14 años en su primera ronda, la cual continuará el martes para conocer a todos los ganadores en sus respectivas categorías.

Salieron muy de mañana, luego de una hora después del desayuno a las 7:00H de la mañana, entre los jugadores todos demostraron ese entusiasmo y esas ganas de jugar después de tanto confinamiento, y claro, sin faltar las medidas sanitarias que es la base de todo.

También está la eliminatoria Torneo de Putting durante la ronda, categorías, Damas y Senior, registro de jugadores segundo Tee Time. A las 13:30H Ronda categoría Infantil (10 años y menores), los niños son el atractivo del torneo.

En cuanto a los premios son:

Primer lugar: Trofeo, premio y 10 green fees.

Segundo Lugar: Trofeo, premio y 5 green fees.

Tercer Lugar: Trofeo, premio y 3 green fees.

Los premios al Hole in One, están vigentes del Lunes 29 de Marzo al Domingo 04 de Abril 2021.

En el Hoyo #7/16: Se premiará con un automóvil de lujo Cadillac XT4 Modelo 2021 al primer Hole in One que ocurra durante la competencia. Los jugadores(as) menores de 18 años no participan en el Hole in One.

En el Hoyo #5/14: Se premiará al primer Hole in One que ocurra durante la competencia. Premio por determinar. Los jugadores(as) menores de 18 años no participan en el Hole in One. Premios O´yes General: (no incluye categorías Infantiles). Vigentes del Lunes 29 de Marzo al Sábado 03 de Abril 2021.

Se premiarán a los tres mejores O´yes generales del torneo del hoyo 5/14 y del hoyo 7/16. Los jugadores(as) de categorías Infantiles no participan en los premios O´yes. La pelota debe estar sobre la superficie del Green. No se pueden ganar 2 premios con el mismo tiro.

Actividades Adicionales en el Torneo de Putting: En el Putting Green. Vigente desde el lunes 29 de marzo al sábado 03 de abril 2021. Los participantes de categorías infantiles no participan en este evento.

Drive de Precisión General: En el hoyo #1/10. Vigente desde el lunes 29 de marzo al sábado 03 de abril 2021. Los participantes de categorías infantiles no participan en este evento. Long Drive por Categorías: En el hoyo #4/13. Vigente desde el lunes 29 de marzo al sábado 03 de abril 2021. Jugarán en grupos de Categorías: (CAMPEONATO, AA) (A, B, C) (D, E) (Damas) y (Senior).

Para el martes 30 de Marzo 2021 el programa está de la siguiente manera 07:00H Desayuno y registro de jugadores. 08:00H Ronda Final Categorías Damas, Seniors, Infantil (11 a 14 años). 12:00H Registro de jugadores segundo Tee Time. 13:00H Premiación Categorías Damas, Senior, Infantil (11 a 14 años).

13:30H Ronda Final Categoría Infantil (10 años y menores).

16:00H Premiación Categoría Infantil (10 años y menores).