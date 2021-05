Árbitros morelenses están listos para la liguilla

Es el legendario instructor de arbitraje que siempre ha trabajado con la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, el profesor Carlos Bernardo Ortega Brito, presidente de la Delegación de árbitros Profesionales de Morelos, quien ya tiene árbitros para la liguilla del futbol mexicano, como delegado e instructor siempre está en los campos de futbol supervisando a los árbitros y bajo temperaturas extremas a los 42 grados como fue en la unidad deportiva La Perseverancia de Jojutla.

“Si es muy fuerte la temperatura y por eso los árbitros dan a los equipos la oportunidad de hidratarse, este clima nunca se había presentado, esto afecta a los jugadores y por eso los árbitros dan la oportunidad de hidratarse, en algunos lugares no se da ya que es dependiendo de cómo esté el clima y rendir bien en los 90 minutos de juego, vengo a ver que se apliquen bien las Reglas del juego, vengo a ver que se establezcan bien, y vi al árbitro Luis Felipe aplicar bien las Reglas del juego, estableció un nivel de conducta y disciplina, le dio buen uso y valor a sus tarjetas, la misión que siempre esperamos y señalamos antes del partido, es hacerlo por la misión FIFA, es terminar con los 22 jugadores para no afectarlos y siempre estén jugando, estos árbitros están haciendo un buen trabajo, ya que los jugadores colaboran y se dedican mucha jugar, no hay muchas faltas y se hace buen uso de las tarjetas”.

¿Cómo marcha la Delegación de Árbitros?

“Bueno, la Delegación de Morelos nuevamente estamos a un buen paso ya que árbitros morelenses se llevan los clásicos del futbol mexicano como el de Atlas Guadalajara, donde al árbitro Fernando el “Curro” hace un papel muy importante, sale seguido Arturo Ramos Palazuelos, Jesús González que es de la Liga de Expansión y ya lo nominan en la Primera división como árbitro, tenemos en las otras divisiones, en la liga femenil tenemos a dos mujeres y tenemos varios en la Liga Premier y en la Liga de Expansión, y en la actualidad tenemos ocho árbitros en Primera división, aunque Arturo se fue a Tijuana, pero tengo a Fernando y a Roberto y tengo 6 asistentes en Primera división , es Michel, Manuel Martínez, René Ramírez, Jorge Isaac que es de Taxco, y nos ha ayudado mucho el Lic. Arturo Brizio Carter que les da oportunidad de que vayan ascendiendo, desde que empezamos nuevamente en el 2016 iniciamos con 15 árbitros y uno en Primera, y en la actualidad después de 5 años ya cuento con 35 árbitros, la delegación se ha levantado y ahí vamos, ya están cerca las pruebas físicas para todos”.

¿Cómo ha sido la pandemia para el trabajo que hacen a diario?

“Los entrenamientos con la nueva tecnología tenemos nuestro reloj y los ejercicios que hacemos los tenemos que reportar, y en la actualidad no nos hemos reunido solamente para hacer pruebas físicas, todos trabajamos así, es la única ocasión que nos estamos reuniendo, a nivel nacional los preparadores físicos les hacen el trabajo virtual y ellos lo tienen que hacer, no nos reunimos, afortunadamente a tres o cuatro les ha pegado la pandemia, en otras delegaciones les ha pegado hasta a ocho les ha dado el Corona Virus y le paran, después les vuelven a revisar, se dice que esto va para largo, pero cuando todos tengamos las vacunas creo vamos a volver a reunirnos, tenemos charlas cada ocho días los delegados y con las divisiones y así nos conectamos todos, vamos bien no ha reprobado nadie, en Morelos todos estamos al ciento por ciento con toda la documentación completa”.

“Cuando se hacen pruebas si no la pasan quedan apartados hasta tres meses, afortunadamente tenemos el preparador físico que trabaja con ellos, se ha dado ya la orden que se junten como alrededor de 6 en las divisiones, y ya empezaremos a entrenar, lo hacíamos en la UAEM pero por la pandemia dejamos, conseguí cancha en Ocotepec y ahorita vamos a entrenar en Chamilpa con un árbitro que consiguió la cancha, normalmente entrenamos en la mañana a las 7 , hago mención que el contador Francisco Alva se reúne mucho con Brizio pues son muy amigos y nos echan la mano, y quiero darle las gracias pues ha sido un factor muy importante porque todo lo que se ha logrado el ha sido una pieza clave e importante, y seguimos trabajando con la delegación para que los árbitros den su mejor desempeño, estoy contento porque a Michel lo designaron para la liguilla, ya está concentrado, va a estar el, César y Fernando, gracias al CP. Francisco Alva que siempre ve por los árbitros”, concluyó el delegado de los árbitros.