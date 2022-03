Ángel Vázquez regresó a Morelos con el broce logrado en España

Después de obtener su segunda experiencia internacional en España, el pugilista morelense Ángel Luis Vázquez Sánchez arribó este lunes por la noche a Ocotepec con la medalla de bronce colgada en el pecho conseguida en el peso Ligero dentro del Campeonato Internacional Boxam Elite 2022 que se disputó en la provincia de Oropesa del Mar en Castellón.

El vuelo procedente de Madrid, aterrizó esta lunes por la noche en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde ya lo esperaba su señora madre con quien se dio un caluroso abrazo, tras casi una semana de ausencia, para emprender inmediatamente su regreso a territorio morelense.

Ya rodeado de su familia de regreso a casa, los seis integrantes de la familia Vázquez Sánchez, entre ellos su padre y entrenador Laurencio Vázquez Zabaleta, le dieron la bienvenida orgullosos por el metal logrado.

El peleador juvenil reconoció que esta, su segunda experiencia internacional, le servirá de mucho para seguir creciendo en su carrera dentro del deporte de los puños.

Y es que a sus 20 años, Ángel tiene clara una meta, “llegar a los Juegos Olímpicos de París”, claro está, siempre y cuando se mantenga el boxeo en el programa olímpico después de los problemas de corrupción que se han presentado en los últimos años en la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo), organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional.

“Ojalá y se mantenga el boxeo en los olímpicos para hacer posible esta ilusión, por mí no va a quedar”, comentó el púgil.

Después de participar con éxito en Ecuador en 2019, Ángel tuvo esta segunda experiencia fuera de nuestras fronteras y ahora cruzando todo el Atlántico hasta llegar al viejo continente.

Allá el juvenil vivió el rigor de tener todo en contra durante la pelea semifinal por el pase para ir por el oro; “di todo en el ring en esa pelea, pero lamentablemente para mí, los jueces que todos eran españoles dieron el triunfo al local, algo que no solo viví yo, sino también dos de mis compañeros de la selección que fueron eliminados con calificaciones localistas, de 8, como si hubieran sido ampliamente dominados, cuando se vio que no fue así”.

En su caso, el mexicano perdió en los tres rounds cuando tuvo a Javier Barroso, campeón español, contra las cuerdas en la mayor parte del tiempo.

Incluso sus viejas zapatillas también le jugaron en contra ya que por su desgastada suela el apoyo sobre la superficie no fue el adecuado, incluso en una ocasión sufrió un resbalón. “Tengo dos años con ellas y me confié que estaban bien, pero ya dieron todo de sí; fue mucho sacrificio para participar en lo económico y no alcanzó para más ya que no tuvimos apoyo de las autoridades, todo fue con recursos propios”, agregó.

Por último, indicó que, de acuerdo con su entrenador, lo que viene será participar en el próximo Festival Olímpico de Boxeo 2022, el cual se realizará en el Comité Olímpico Mexicano del 24 de abril al 1 de mayo, evento donde ha logrado una medalla de oro en 2019 y un bronce en 2021, resultados que le dieron el pase para ir a este torneo internacional en España.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter