Damar Hamlin mejora notablemente: No sufrió daño neurológico y ya se comunica

A tres días de la fatal jugada en donde el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, cayera inconsciente en pleno terreno de juego tras realizar una tacleada a Tee Higgins, hoy en conferencia de prensa, los dos médicos encargados del tratamiento del jugador, hablaron en conferencia de prensa para dar detalles sobre lo acontecido con el #3 de los Bills.

Los doctores del UC Medical Center de Cincinnati, Ohio, informaron que el estado de salud del jugador ha ido en notable mejoría desde el día de ayer, luego de haber permanecido en estado crítico la noche del lunes y gran parte del día martes, sin embargo, el tratamiento realizado para mejorar su estado funcionó a la perfección, primero con que el jugador ya sólo dependiera un 50 por ciento del respirador artificial y luego, que el mismo Hamlin ya se pueda comunicar por medio de escritura, además de poder mover los ojos.

La mejor noticia posible de todo lo anunciado por los médicos, es que Damar Hamlin no sufrió daño neurológico tras su altercado y pmuy posiblemente quedará sin ningún tipo de secuelas una vez recuperado al 100%, lo que no se sabe aún, es si podrá volver a jugar futbol americano, sin embargo, eso es lo de menos.

Los médicos de Bills le salvaron la vida

Los doctores que dieron la conferencia de prensa donde se anunció el estado actual de salud de Damar Hamlin, dieron a conocer que la gran capacidad de reacción de los médicos de los Buffalo Bills es la razón principal por la que el jugador sigue con vida, luego de que su corazón se haya detenido de manera súbita.

