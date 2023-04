Alma González se corona en el Abierto Mexicano de Ajedrez

Un debut soñado tuvo la ajedrecista infantil de Morelos, Alma González Peiro, al obtener el primer lugar dentro de la categoría U8 femenil del Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de la especialidad en su edición 68 que se disputó del 4 al 9 de abril en el Complejo Cultural “Los Pinos” de la Ciudad de México.

Un año atrás la morelense había participado en este mismo evento organizado por la Federación Nacional de Ajedrez de México AC, (Fenamac), pero en categoría U7 donde finalizó en el noveno puesto, por lo que ahora en una categoría mayor logró coronarse con el primer sitio.

Dentro de esta nueva categoría la infantil había participado en el Festival Nacional de la Juventud celebrado en la misma capital del país el pasado mes de enero (de 25 al 28) con un tercer lugar; y en 2002 tuvo participación en cinco eventos nacionales, logrando otro pódium de tercer puesto en el Torneo de Proyección de Talentos Sub 8 llevado a cabo el 2 y 3 de diciembre en la capital del país.

Para lograr su primer campeonato de este año, Alma González inició su participación en el Nacional Abierto derrotando en la primera ronda a la de Veracruz Regina Castillo.

En la segunda partida se impuso a Neyla Mireles de Baja California Sur; en la tercera superó a Erika Moreno de la Ciudad de México; en la cuarta repitió la dosis a Lizeth Galindo del estado de Tlaxcala; mientras que en la quinta se impuso a otra veracruzana, Jimena Sarahí Mendoza.

En la sexta ronda la colimense Alondra Bagatella detuvo la racha ganadora de la morelense, aunque tampoco la pudo vencer al terminar el encuentro en tablas para sumar ambas medio punto.

Para su séptimo encuentro, Alma recuperó el paso ganador al derrotar a la tlaxcalteca Maia Huerta, para cerrar con un séptimo triunfo en la octava y última partida superando a María Sophia Martínez de Tabasco.

Con este triunfo aseguró la medalla de oro, dejando en segundo lugar a la de Tlaxcala Lizeth Galindo Cruz que sumó 7 puntos con la única derrota precisamente frente a la de tierras zapatistas, y en tercero se instaló Alondra Bagatella, la única que no pudo ser vencida por la talentosa morelense.

Al perder su único juego contra la subcampeona Lizeth Galindo, la colimense terminó con una suma de 6.5 puntos para colgarse la medalla de bronce.

Otros morelenses en acción

En el evento capitalino además se tiene la participación de Estrada Nieto Julián, único en categoría Internacional.

Dentro de la categoría Aficionados participan Sergio Lavín Marmolejo y Escorcia Chávez Jonathan.

En Avanzados están Nava Ruíz Miguel Ángel, Gutiérrez Bernardini Eduardo, Cisneros Arévalo Francisco, Gálvez Hidalgo Juan Gabriel, y Giles Hurtado Francisco.

Por la categoría Expertos compiten Paz Valera Luis Carlos, Flores Villar González Luis Miguel; y Franco Rogel Carlos Jesús.

En Sub 18 Absoluto se tiene la participación de Gálvez Villalva Brian Emiliano y Flores Ramos Moisés.

En Sub 14 femenil está como única competidora del estado, Macedo Salcedo Sofía.

En la Sub 12 Absoluto, González Peiro Lukas; en Sub 12 femenil

Barrera García Fernanda Guadalupe; en Sub 10 Absoluto, Gálvez Villalva Kevin Gabriel; en la Sub 10 femenil, González Peiro Naiara; y en la Sub 8 Absoluto, Méndez Muñoz Kilian Thadeo.