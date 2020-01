Alistan cañeros su debut en el Coruco

Los Cañeros del Atlético Zacatepec ya trabajan de cara a su próximo encuentro que será su debut como locales y ante su afición enfrentando a los “Toros” del Club Celaya, en la segunda jornada del Torneo de Clausura 2020 en la Liga de Ascenso MX, partido en el estadio Agustín “Coruco” Díaz el sábado en punto de las 19 horas.

Los Cañeros del Zacatepec cayeron derrotados en su visita a la “Blanca” Mérida, situación que no preocupa porque saben que fue su primer encuentro y que el equipo se empieza a conocer en esta nueva temporada, pero si están consientes de que deben mejorar luego de ir corrigiendo, eso sí, también sabedores de que en casa del “Coruco” Díaz y con su público se deben de ganar todos los puntos.

Ricardo Valiño estratega del conjunto morelense es a quien más le duele la derrota, por lo que ya hablaron e hizo conciencia en el grupo, que no hay de otra y que se tiene que mejorar; “Fue un partido muy trabado por donde se vea, muy friccionado, creo que fue un partido donde habíamos mantenido el orden, y cuando en el partido se saltan mucho las líneas, y cuando pasa esto y se capturan los rebotes es el equipo que puede ganar, creo que hubo opciones de gol en las dos porterías, en el primer tiempo hubo oportunidad, pero cuando se dice del parado táctico que se ha modificado, lo que pasa que a veces si ganó el rebote paso atacar al rival y si es lo contrario somos atacados por el contrario, no es una cuestión táctica si no que es una cuestión del juego, así lo veo yo".

Afirmó que el parado táctico no se ha modificado, lo que pasa que si tenemos el rebote pasamos a atacar, pero si lo perdemos somos atacados, es cuestión del juego, nosotros nunca sentimos que ya teníamos los puntos en la bolsa, el partido fue muy peleado y una pelota parada te puede cambiar el trámite del partido.

Ahora que nos queda, pues trabajar mucho corrigiendo para no cometer esos errores, pero sobre todo poniendo énfasis en la contundencia, se hacen goles a través de la efectividad y esto se consigue practicándolo, vamos a echarle todo porque viene el partido como locales y ante nuestros aficionados que siempre nos han apoyado.