Alfredo Trujillo recuerda su paso por el Zacatepec y Avispones

El jugador Alfredo Trujillo García es de los pocos elementos que aún se mantiene en forma física, fue integrante de los Cañeros del Club Deportivo Zacatepec en Primera división del futbol profesional mexicano, luego pasó por Marte, estuvo en “Avispones” de Cuernavaca en Tercera división donde anotó 19 goles como el máximo rompe redes, la trayectoria profesional en el futbol fue de 13 años.

“Recuerdo que en 1980 vino por mi Valverde para que me fuera a probarme a Zacatepec, era de los más chicos, ya en ese tiempo estaba el “Harapos” Morales, Eligio, aunque con el me daban cinco minutos nada más para jugar, estaba en la escuela secundaria y fueron momentos inolvidables, recuerdo que estaba Raúl “Piteco” Sánchez quien me fue formando y a quien recuerdo con mucho cariño, a quien en vida se lo manifesté porque me enseñó muchas cosas, pero también tuve otros entrenadores dentro del Zacatepec que me enseñaron como el profe Roger Mixcoac, Fernando “La Cira” Dávila, Mario Marquina, también estuve con Carlos Turcato, con Horacio Casarín, Jorge “Coco” Gómez, Rubén Maturano, Alfonso “Pescado” Portugal, Diego Malta, todos ellos fueron parte de mi formación como futbolista, pero a quien le debo tanto fue al “Piteco” Sánchez”, en Marte mi entrenador fue Chuy Rodríguez, estaba como auxiliar Carlos “Poro” García exseleccionado olímpico, entre los compañeros estaba Corona, el “Borrego” Velasco, después hubo otro entrenador, estuve dos años y después regresé a Zacatepec donde me tocó el descenso contra Necaxa donde Eligio anotó, Alfredo no anotó el penalti, pero todo esto es parte de la historia, ahora todos esperamos que se vea a Morelos para un equipo ya que tenemos un estadio de primer nivel, que volteen a ver porque Morelos es cuna de grandes futbolistas, los Cañeros del Zacatepec fue un equipo como no ha habido otro, sobre todo quien daba oportunidades a los jugadores jóvenes, como el Zacamel que dio muchos jugadores como Mario Hernández, Arturo Cuevas, Marlon Dávila entre otros más, y el día 8 de enero se le rendirá un homenaje al profe Raúl “Piteco” Sánchez en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, vamos a recordar a quien es una gran leyenda y nos dio la formación ética con muchos valores, porque hay muchos valores que se deben tener, finalmente señalo; “Ahora estoy en mi rancho San José Vista Hermosa donde tenemos que ver a la niñez para que también tengan buena formación, que sigamos organizando buenos torneos como el de Ciudades Hermanas en San José Vista Hermosa, los esperamos en el homenaje al “Piteco” Sánchez, y les deseo un feliz año nuevo”, concluyó.