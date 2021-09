Alexis González acumula minutos en el Cruz Azul Sub-20

Una desafortunada lesión en un aductor impidió a Alexis González Gómez ser considerado como titular la semana pasada cuando el equipo Cruz Azul Sub-20 enfrentó a los Bravos de Juárez en la jornada 8 del Torneo Apertura 2021.

El volante ofensivo morelense sufrió el problema muscular durante un entrenamiento previo, lo que llevó al técnico Luis “Chuletita” Orozco a no convocarlo para el partido que se jugó en la fronteriza ciudad del estado de Chihuahua, con triunfo para la Máquina de 1 por 0.

El juvenil de 19 años había ingresado de cambio en cuatro juegos anteriores, sin faltar a ninguno desde que debutó en la fecha 3 frente al Necaxa, acumulando un total de 51 minutos.

Sin embargo la primera lesión ya como jugador del semillero cementero, le llegó en el momento menos oportuno cuando estaba considerado para iniciar un partido.

Así lo comentó el jugador que el torneo pasado vistió la playera del Club Deportivo Yautepec dentro de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

“Es un cambio muy drástico de nivel pasar de una tercera a unas fuerzas básicas, sin embargo poco a poco se me ha dado la oportunidad. Sin ser todavía titular, voy sumando minutos y eso me ha dado más confianza; lamentablemente me lesioné del aductor la semana pasada cuando estaba contemplado como titular en mi primer juego y me borraron en ese momento de la alineación y ni modo, a esperar la siguiente oportunidad”.

Debido al problema, su cuerpo técnico le aconsejó no caer en la desesperación y ser paciente; “mis entrenadores me recomiendan ser paciente con la lesión, no acelerar nada y recuperarme al cien para poder regresar a un buen ritmo”.

Por ahora, toda la semana trabajó en su rehabilitación, la cual asegura ha evolucionado favorablemente siguiendo el tratamiento médico y haciendo trabajo de fuerza, por lo que espera regresar al entrenamiento en cancha a partir del lunes.

“Quiero retomar mi ritmo y ser considerado para el siguiente partido contra Puebla, ya que no podré estar en el juego del domingo ante Querétaro, aunque ya estoy saliendo de la lesión”.

El jugador se siente motivado ya que antes del problema físico tuvo la oportunidad de jugar en inter escuadras ante el primer equipo cementero durante la pasada fecha FIFA, “jugamos contra ellos y no me achiqué, aunque no estuvieron los jugadores nacionales y extranjeros que estaban con sus selecciones, pero jugamos contra el considerado primer equipo y eso me motiva porque tuve la oportunidad de sentir que no son muy superiores, no lo sentí así, y estoy aprendiendo de estas experiencia y fortaleciendo para seguir trabajando”, puntualizó.