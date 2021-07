Alexis Abimael pierde su debut con la Sub-20 de Cruz Azul

Después de ser fichado dentro de la categoría Sub-20 de Cruz Azul, el de Yautepec Alexis Abimael González Gómez se perdió el debut en la fecha 1 del torneo Grita México Apertura 2021 por sospecha de Covid-19.

El jugador de 19 años estaba contemplado en el plantel que enfrentaría este lunes por la mañana al Mazatlán en la cancha 1 de la Noria, sin embargo tuvo que ser sometido a una prueba de Covid el fin de semana debido a que dos de sus compañeros con el que compartía departamento en la capital del país, resultaron positivos de la enfermedad respiratoria.

Los resultados para él salieron negativos, sin embargo el elemento fue separado momentáneamente del plantel y se pudo reintegrar al trabajo a partir de esta semana, confirmó Isidro Torres Pliego, entrenador morelense que lo llevó a las pruebas con la escuadra cementera.





“Alexis no trabajó en la semana por la sospecha de Covid-19, se le hicieron pruebas sábado y domingo y afortunadamente salió negativo, pero como no trabajó en los últimos días al quedar aislado, el técnico Luis “Chuleta” Orozco no lo contempló para la jornada 1 contra Mazatlán”, indicó Torres Pliego.

Neymar Jr como le conocen, fue jugador el torneo anterior del Club Deportivo Yautepec de tercera división, equipo que calificó a la liguilla. En la temporada, portando la playera número 20, Alexis anotó 4 goles en 18 encuentros, pero su aportación ofensiva llamó la atención.

Sus cualidades le abrieron la oportunidad en este verano de ir a probarse al Cruz Azul, recomendado por el ex futbolista profesional Rafael Castillo y el visor Isidro Torres; “Cruz Azul me pidió dos delanteros y fue como me lo llevé junto con otros elementos, convenciendo al técnico ´Chuleta´ Orozco con su accionar”, comentó.

Alexis proviene de una familia de reconocidos futbolistas de Yautepec, desde su tío el entrenador Rey Gómez, hasta su mamá Martha María Gómez, quien a finales de los 90 y hasta el 2001 jugó fútbol con las Caudillas de Cuautla, equipo que marcó toda una época en los inicios del futbol femenil en el centro del país bajo el mando técnico de Jaime Ruiz Ulloa.

Su progenitora habla que dándole los mejores consejos, “es como se está abriendo paso en el fútbol, desde los 7 años cuando inició con Rey Gómez, quien lo debutó a los 13 en el Jardón Soccer siendo el jugador de Morelos más joven en debutar de manera profesional; ahí se mantuvo dos torneos y luego se tocaron puertas en equipos profesionales como Toluca, Pachuca y Guadalajara. En estos dos últimos hubo interés por él pero las condiciones no se dieron para llegar”, comenta.

Hoy en su cuarta oportunidad y a los 19 años, finalmente se abrieron las puertas del club Cementero con el que fue fichado hace dos semanas dentro de la Sub-20, donde espera jugar sus primeros minutos el fin de semana cuando Cruz Azul visite al Santos Laguna en Torreón a las 11 horas.